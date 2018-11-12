RMK отвергает обвинения в массовой вырубке лесов в Эстонии

В Центре управления государственным лесом (RMK) настаивают, что площадь лесных массивов в Эстонии растет из года в год, поэтому протесты эстонских экологов против вырубки леса в стране не обоснованы, сообщает rus.err.ee.
Положение в лесном хозяйстве Эстонии сейчас намного лучше, чем в прошлые годы, заявил в RMK корреспонденту "Актуальной камеры".
"100 лет назад лесом было покрыто 20% Эстонии, сегодня — 55%. Ранее было много хуторов, где люди занимались сельским хозяйством. И когда люди уехали из деревни, там начал расти лес", — сказал главный лесничий RMK Андрес Сепп.
Для компенсации вырубок в государственных лесах только в 2018 году было высажено более 20 млн молодых деревьев и саженцев.
"Вместо каждого срубленного дерева мы сажаем по три новых ", — пояснил председатель правления RMK Айгар Каллас.