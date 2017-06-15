RMK отметил лучшего магистранта

Премию RMK за лучшую магистерскую работу по лесоводству получил Хендрик Сей, значится в пресс-релизе.





RMK премировал магистранта Эстонского университета естественных наук Хендрика Сея 700 евро за дипломную работу по исследованию болезней хвои и побегов.

Магистерское исследование под названием ”Рост в высоту и оценка болезней хвои и побегов на опытных делянках потомства сосны обыкновенной” посвящено изучению роста деревьев, стабильности развития хвои устойчивости к болезням. Опыты проводились на четырех участках в Пыльвамаа, Пярнумаа, Сааремаа и Ида-Вирумаа с целью получить наилучшие деревья из лучшего потомства сосны обыкновенной с лучшими характеристиками роста и качества.

По словам члена правления RMK Тийта Тимберга, эта магистерская работа привлекла внимание своей практической направленностью: ”Она велась на основе результатов измерений и оценки культуры потомства сосны, которые проводил RMK, и дает информацию об устойчивости к болезням различных клонов. А это очень важно для принятия решений в будущем”.

Хендрик Сей считает, что очень важно иметь информацию о воздействии болезней на хвою и побеги прежде всего в условиях изменения климата. Представляется вероятным, что эпидемии возбудителей болезней участятся, а эта научная работа позволяет отличать уже в раннем потомстве растений те, которые растут быстрее и, возможно, более устойчивы к болезням.

Научные руководители магистерской работы — доцент университета естественных наук Рейн Дренкхан и исследователь Тийт Маатен. Хендрик Сей защитил работу на оценку ”А” и, таким образом, завершил учебную программу по лесной промышленности.

RMK (Центр управления государственными лесами) управляет почти 30% всех земель Эстонии, на которых растет 45% эстонских лесов. RMK — хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и многообразных природных сообществ.

RMK выращивает лес, бережет природные богатства, приносит государству доход в процессе лесохозяйствования, создает возможности для прогулок на природе и делится естественно-научными знаниями.