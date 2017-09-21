RMK открыл выставку туристической тропы “Леса Эстонии рассказывают ее историю”

В среду, 20 сентября, RMK открыл в атриуме Таллиннской конторы передвижную выставку ”Леса Эстонии рассказывают ее историю” о сети туристических троп. Она представляет подарок RMK к 100-летию Эстонии, значится в пресс-релизе.

Подарок RMK к 100-летнему юбилею Эстонии — сеть охватывающих всю Эстонию туристических троп, последняя ветка которой на маршруте Пенийыэ — Аэгвийду — Каукси протяженностью 611 км будет завершена в 2018 году. Вместе c уже завершенными тропами Оанду — Аэгвийду — Икла (377 км) и Перакюла — Аэгвийду — Эхиярве — 815 км маршрут дает возможность туристам со следующего года пройти 1803 км.

”Туристические тропы объединяют всю Эстонию в общую сеть, — рассказывает заведующая рекреационным отделом RMK Марге Раммо. — Каждый, кто пройдет по всем этим тропам, воочию убедится в многообразии и неповторимой красоте природы Эстонии, познакомится с ее историей и поймет, каковы корни эстонцев”.

В следующем году RMK отмаркирует 100 объектов культурно-исторического наследия. Они повествуют об истории Эстонии, напоминая о различных событиях, которые происходили в тех местах, по которым проложена тропа. Кроме того с 6 по 25 августа 2018 года состоится крупнейший всеобщий поход, на который приглашаются как большие, так и маленькие путешественники. Тургруппы отправятся от конечных пунктов на границе Эстонии и встретятся 26 августа в туристической столице — Аэгвийду, где состоится завершающий событие праздник.

На передвижной выставке можно будет познакомиться с разными ветками туристической тропы и 100 культурных объектов, расположенных по обочинам. На выставке можно также записаться в список любителей походов, с которыми мы в первую очередь поделимся более подробной информацией. Экспозицию разнообразят работы эстонских фотографов природы, сделанные в самых разных местах Эстонии.

Выставка ”Леса Эстонии рассказывают ее историю” будет открыта в атриуме Таллиннской конторы RMK (Тоомпуйестеэ, 24) до 29 сентября, а потом она переедет в ”Котел культуры”.