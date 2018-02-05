Ринкевич: Россия ответит Латвии новыми санкциями на "список Магнитского"

Если Латвия введет санкции по отношению к фигурантам так называемого "списка Магнитского", то можно ожидать ответных шагов со стороны России, пояснил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью газете Latvijas Avīze.

На вопрос о том, принимает ли МИД участие в рассмотрении Сеймом законопроекта о санкциях по "списку Магнитского", Ринкевич ответил, что министерство свои доводы ранее изложило на закрытой части заседания парламентской Комиссии по иностранным делам, пишет rus.delfi.lv.

Как пояснил министр, Сейм хорошо информирован о практике других стран в связи с санкциями по этому списку и возможными ответными шагами со стороны России. "Во внешней политике часто задается вопрос о том, где лежит граница между ценностями и прагматическим подходом. Мы обсуждали возможные последствия. Конечно, мы можем предвидеть, что Россия может предпринять ответные шаги, объявив санкции против каких-то латвийских товаров, а также включив в "черный список" должностных лиц и журналистов из Латвии", — сказал Ринкевич.

По его словам, "список Магнитского" является политическим, поэтому подверженные санкциям лица не смогут их оспорить. "Знаю, что в Эстонии список еще не принят, поэтому нельзя утверждать, что мы последняя страна Балтии, утверждающая список", — подчеркнул министр.

1 февраля, Сейм принял решение перенести рассмотрение вопроса о введении Латвией санкций по отношению к фигурантам так называемого "списка Магнитского". В законопроекте, уже одобренном на прошлой неделе парламентской Комиссией по иностранным делам, указаны 49 физических лиц, которым следует запретить въезд в Латвию. Голосование в Сейме было перенесено из-за возражений депутатов Валдиса Калнозолса (СЗК) и Гунара Кутриса (NSL). В итоге против рассмотрения законопроекта 1 февраля был только Кутрис.

Закон, названный именем Магнитского, в 2012 году приняли США, введя санкции в отношении связанных с нарушениями прав человека российских чиновников. США запретили выдавать им визы и заморозили активы, в этом списке сейчас более 40 фамилий.

Согласно основным положениям "закона Магнитского" в страну должен быть запрещен въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

Как пояснил глава комиссии Сейма по иностранным делам Ояр Эрик Калниньш, решение о поддержке данного закона "является делом чести для Латвии как демократического и правового государства, а также делом совести для каждого депутата Сейма". Калниньш также отметил, что введение санкций по "делу Магнитского" направит Латвию по стопам Конгресса США, парламентов Канады, Великобритании, Литвы и Эстонии, где уже приняты "символически названные именем Магнитского правовые акты".