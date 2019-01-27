27.01.2019, 12:40

Рийгикогу во втором чтении обсудит вопрос о повышении пособий детям с ограниченными возможностями

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rus.delfi.ee
EST
Ööistung riigikogus
Foto: Ester Vaitmaa

Комиссия по социальным делам направила на второе чтение инициированный фракцией Свободной партии законопроект, который в два раза повышает социальные пособия детям со средним и тяжелым недугом, и в три раза – детям с глубоким недугом. Второе чтение проекта закона о внесении изменений в Закон о социальных пособиях для людей с ограниченными возможностями (663 SE) запланировано на пленарном заседании Рийгикогу 31 января.

Целью законопроекта является повышение пособий детям с ограниченными возможностями таким образом, чтобы обеспечить всем нуждающимся достаточный доход, поддержать их социальную активность и создать равные условия для жизни. Частичное возмещение расходов, связанных с недугом, также способствует продолжению учебы и помогает выполнить реабилитационный план.

Председатель комиссии по социальным делам Хельмен Кютт сказала, что чем тяжелее недуг у ребенка, тем выше связанные с этим прямые и косвенные затраты, необходимые для обеспечения быта и развития ребенка. ”Запланированные изменения призваны хоть немного облегчить ситуацию для семей, где растут дети с ограниченными возможностями”, — сказала она.

За основу для пособий детям с ограниченными возможностями берется ставка социального пособия. Но она не менялась с 2006 года. ”Благодаря поправкам размер пособия для ребенка с недугом средней тяжести составит 138 евро, для ребенка с тяжелым недугом — 161 евро”, — сказала Кютт.

Она добавила, что после вступления поправок в силу дети с глубоким недугом начнут получать пособия в размере 241 евро.

В Эстонии живет порядка 13 000 детей с ограниченными возможностями. По сравнению с 2009 годом их число выросло вдвое. ”Такой существенный рост числа детей с ограниченными возможностями оказывает давление на систему социальной защиты детей с ограниченными возможностями и, таким образом, может повлиять и на экономическую ситуацию семей, — сказал член комиссии Райво Пылдару. — Крайне прискорбно, что интересы наиболее уязвимых групп общества не учитываются, например, в сравнении с ростом индекса потребительских цен, и размеры пособий не меняются в течение 13 лет”.

В 2017 году пособие для детей с недугом средней тяжести получали 5 000 детей, пособие для детей с тяжким недугом — 7 164, пособие для детей с глубоким недугом — 732 ребенка.

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