Рийгикогу во втором чтении обсудит вопрос о повышении пособий детям с ограниченными возможностями

Целью законопроекта является повышение пособий детям с ограниченными возможностями таким образом, чтобы обеспечить всем нуждающимся достаточный доход, поддержать их социальную активность и создать равные условия для жизни. Частичное возмещение расходов, связанных с недугом, также способствует продолжению учебы и помогает выполнить реабилитационный план.

Председатель комиссии по социальным делам Хельмен Кютт сказала, что чем тяжелее недуг у ребенка, тем выше связанные с этим прямые и косвенные затраты, необходимые для обеспечения быта и развития ребенка. ”Запланированные изменения призваны хоть немного облегчить ситуацию для семей, где растут дети с ограниченными возможностями”, — сказала она.

За основу для пособий детям с ограниченными возможностями берется ставка социального пособия. Но она не менялась с 2006 года. ”Благодаря поправкам размер пособия для ребенка с недугом средней тяжести составит 138 евро, для ребенка с тяжелым недугом — 161 евро”, — сказала Кютт.

Она добавила, что после вступления поправок в силу дети с глубоким недугом начнут получать пособия в размере 241 евро.