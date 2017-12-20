20.12.2017, 18:34

Рийгикогу утвердил новые ограничения на продажу алкоголя

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rus.delfi.ee
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Alkoralli enne jõule
Alkoralli enne jõuleFoto: Argo Ingver

В среду, 20 декабря, Рийгикогу принял в третьем чтении инициированные правительством поправки к законам об алкогольной продукции и о рекламе алкоголя, ограничивающие условия продажи алкоголя и размещение рекламы алкогольной продукции, пишет rus.err.ee.

Поправки в законодательство предусматривают, что алкогольные напитки должны быть расположены в магазине отдельно от других товаров, чтобы они не были на виду у посетителей.

Согласно одной из поправок, алкогольная продукция не должна быть заметна из других частей зала или из-за пределов точки продажи, за исключением случаев, когда выполнение этих требований неосуществимо на практике из-за размеров торгового зала.

Цель – снизить видимость алкоголя и создать для несовершеннолетних и зависимых возможность покупать основные продукты так, чтобы они не должны были видеть алкогольные напитки.

Поправки в закон о рекламе предусматривают, что в рекламе алкогольных напитков можно предоставлять только нейтральную информацию об основных качествах продукта. Эта информация должна касаться продукта. Цель изменения – уменьшить влияние рекламы алкогольных напитков на формирование общественных ценностей и социальных норм, особенно среди несовершеннолетних.

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