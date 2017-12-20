Рийгикогу утвердил новые ограничения на продажу алкоголя

В среду, 20 декабря, Рийгикогу принял в третьем чтении инициированные правительством поправки к законам об алкогольной продукции и о рекламе алкоголя, ограничивающие условия продажи алкоголя и размещение рекламы алкогольной продукции, пишет rus.err.ee.

Поправки в законодательство предусматривают, что алкогольные напитки должны быть расположены в магазине отдельно от других товаров, чтобы они не были на виду у посетителей.

Согласно одной из поправок, алкогольная продукция не должна быть заметна из других частей зала или из-за пределов точки продажи, за исключением случаев, когда выполнение этих требований неосуществимо на практике из-за размеров торгового зала.

Цель — снизить видимость алкоголя и создать для несовершеннолетних и зависимых возможность покупать основные продукты так, чтобы они не должны были видеть алкогольные напитки.

Поправки в закон о рекламе предусматривают, что в рекламе алкогольных напитков можно предоставлять только нейтральную информацию об основных качествах продукта. Эта информация должна касаться продукта. Цель изменения — уменьшить влияние рекламы алкогольных напитков на формирование общественных ценностей и социальных норм, особенно среди несовершеннолетних.

По словам Эрки Сависаара, вице-председателя фракции Центристской партии, закон предусматривает, что алкогольные напитки теперь должны располагаться в магазинах в отдельно от других товаров, чтобы они не попадались на глаза покупателям. ”В то же время мы учли, что далеко не во всех магазинах возможно разделить полки с алкоголем от полок с другими товарами. Прежде всего речь идет о небольших сельских магазинах, где невозможно создать такие условия по причине небольших помещений”, — сказал Сависаар. Депутат Рийгикогу привел пример, что продажа алкоголя не исчезнет из магазинов сельского типа, останутся и холодильники, но в этом случае в них нельзя будет расставлять, например, пиво и лимонады.

Сависаар отметил также, что алкогольная политика вызвала много дискуссий в обществе, особенно на тему того, почему правительство предпринимает жёсткие меры как во области, так и в сфере алкорекламы. ”Ответ кроет в статистике. В Эстонии в 2016 году на одного взрослого приходилось 9,9 литра спиртного. Было зафиксировано 5875 случаев вождения в нетрезвом виде, кроме того ежегодно от потребления спиртного или вызванных им заболеваний гибнем 1000 человек. Ответственное правительство должно учитывать эти цифры, а не закрывать глаза на проблему”, — сказал Сависаар.

Закон также предусматривает ограничения на рекламу алкоголя и возможность контрольных проверок. По словам депутата Рийгикогу Тийт Терика, принятые поправки — это важный шаг, который способствует снижению потребления алкоголя, в том числе среди молодежи. Согласно результатам исследования Института развития здоровья 18 процентов учеников 9-го класса и 43 процента несовершеннолетних 11-го класса могли беспрепятственно купить алкоголь в магазине. ”В дополнение к статистике соответствующие журналистские эксперименты показали, что алкоголь по-прежнему доступен молодым людям, и, увы, нарушение закона никак не пугает нерадивых продавцов”, — отметил Терик.

Терик добавил, что производители алкоголя рекламируют свой товар как часть образа жизни успешных людей, в результате чего молодые люди чувствуют, что употребление алкоголя с раннего возраста является обязательной частью встречи с друзьями. ”Реклама алкогольных напитков с разными вкусами преподносит все как возможность веселого времяпровождения. Это стало настолько привычным, видеть это по телевизору, что это пугает. Так не должно быть”, — сказал Терик.

В будущем в рекламе спиртного не должны присутствовать люди, нельзя будет рекламировать и призывать к покупке или потреблению алкоголя, а также ассоциировать потребление алкоголя с любой датой или событием и создавать впечатление, что алкоголь является естественной частью жизни, и что потребление алкоголя оказывает положительное влияние.