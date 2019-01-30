Рийгикогу ускорил процесс составления списка объединений, получающих льготы по подоходному налогу

Недоходное объединение, находящееся в списке, получает льготы. Льготы также получают и жертвователи. Физическое лицо может вычесть пожертвования, сделанные внесенному в список объединению, из облагаемого подоходным налогом дохода на общую сумму до 1200 (включая другие вычеты), но не более чем в размере 50 % от всего облагаемого подоходным налогом дохода. Юридические лица могут делать пожертвования в размере не более 3% от выплаченной суммы облагаемых социальным налогом выплат, произведенных в течение того же года, или в размере до 10% от прибыли за предыдущий год.

Закон также упразднит комиссию, в задачи которой входило делать рекомендации Налогово-таможенному департаменту о включении или невключении учреждения в список, а также об исключении из него. Упразднить комиссию предложил Союз некоммерческих объединений и фондов. Это должно ускорить процесс обновления списка. В дальнейшем налоговый управляющий будет работать с третьим сектором на более гибкой основе. При необходимости он также может обращаться к зонтичным организациям в соответствующей сфере.

За инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о подоходном налоге (770 SE) проголосовали 73 члена Рийгикогу.