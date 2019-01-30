Рийгикогу ускорил процесс составления списка объединений, получающих льготы по подоходному налогу

Рийгикогу принял поправку к Закону о подоходном налоге, согласно которой Налогово-таможенный департамент начнет обновлять список недоходных объединений, фондов и религиозных объединений, получающих льготы по подоходному налогу, в первый день каждого календарного месяца. Это позволяет принимать решения о включении, невключении или исключении учреждения из списка в течение 30 дней с момента подачи заявления, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
Согласно действовавшему до этого законодательству, список обновлялся дважды в год: 1 января и 1 июля. Заявления необходимо было подавать не позднее 1 марта или 1 сентября. Из-за этого процесс внесения учреждения в список занимал не менее четырех месяцев.
Льготы по подоходному налогу получают объединения, внесенные в составленный Налогово-таможенным департаментом список. В список вносятся недоходные объединения, целевые учреждения и религиозные объединения, проработавшие не менее шести месяцев и действующие в общественных интересах на благотворительных началах. Внесенные в список учреждения могут передать свое имущество без уплаты налога другому лицу, если делают это в благотворительных целях. Налогом также не облагаются пожертвования, сделанные другому внесенному в список объединению, расходы по принятию гостей и, при соблюдении определенных условий, выплаты стипендий. По состоянию на начало этого года в список внесено порядка 2500 недоходных объединений, целевых учреждений и религиозных объединений.
Недоходное объединение, находящееся в списке, получает льготы. Льготы также получают и жертвователи. Физическое лицо может вычесть пожертвования, сделанные внесенному в список объединению, из облагаемого подоходным налогом дохода на общую сумму до 1200 (включая другие вычеты), но не более чем в размере 50 % от всего облагаемого подоходным налогом дохода. Юридические лица могут делать пожертвования в размере не более 3% от выплаченной суммы облагаемых социальным налогом выплат, произведенных в течение того же года, или в размере до 10% от прибыли за предыдущий год.
Закон также упразднит комиссию, в задачи которой входило делать рекомендации Налогово-таможенному департаменту о включении или невключении учреждения в список, а также об исключении из него. Упразднить комиссию предложил Союз некоммерческих объединений и фондов. Это должно ускорить процесс обновления списка. В дальнейшем налоговый управляющий будет работать с третьим сектором на более гибкой основе. При необходимости он также может обращаться к зонтичным организациям в соответствующей сфере.
За инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о подоходном налоге (770 SE) проголосовали 73 члена Рийгикогу.