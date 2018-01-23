Рийгикогу усилил сотрудничество местных самоуправлений и аудиторов

На сегодняшнем заседании 80 голосами ”за” Рийгикогу принял Закон о внесении изменений в Закон об управлении финансовой деятельностью подразделений местного самоуправления.

Цель законопроекта — обеспечить, чтобы после проведения административной реформы присяжные аудиторы более тесно сотрудничали с местными самоуправлениями с тем, чтобы собрание местного самоуправления получило лучший обзор проблем объединившихся самоуправлений, сообщила пресс-служба Рийгикогу.

Инициированный специальной комиссией Рийгикогу по контролю государственного бюджета Закон о внесении изменений в Закон об управлении финансовой деятельностью подразделений местного самоуправления (525 SE) устанавливает дополнительные правила составления отчета за хозяйственный год для подразделений местного самоуправления. Согласно закону, при составлении отчета за хозяйственный год местного самоуправления аудитор должен опираться на форму отчетности, установленную для субъектов публичного интереса.

Закон установит к аудиторскому отчету те же требования, которые действуют для субъектов публичного интереса. Действующая на сегодняшний момент сокращенная форма аудиторского отчета содержит неполную информацию, так как в ней не указывается, в отношении каких наиболее важных сфер деятельности местных самоуправлений проводился аудит, как это контролировалось и каковы были результаты. Согласно поправкам, установленный для субъектов публичного интереса раздел формы отчетности ”основные обстоятельства” необходимо будет включать и в отчет, который составляется в отношении годового бухгалтерского отчета соответствующего подразделения местного самоуправления. Это повысит информативную ценность отчета для заинтересованных лиц. Выполнение требований стандарта ISA (EE) 701 поможет значительно увеличить информативность отчетов и обеспечить прозрачность аудитов.