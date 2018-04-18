Рийгикогу упростил получение компенсаций от Кассы по безработице по причине банкротства работодателя

Ученые и студенты из третьих государств смогут передвигаться по территории ЕС без необходимости запрашивать вид на жительство в принимающем государстве. В дальнейшем лица, пишущие научную работу, могут находиться в Эстонии до конца действия вида на жительство или визы, полученных в другом государстве-члене ЕС. На основании данного разрешения студенты могут учиться в университете Эстонии в течение 360 дней. Согласно действующему закону, лицо, получившее вид на жительство или визу в другом государстве Шенгена, имеет право находиться в Эстонии в течение 90 дней в 180-дневный период.

Еще одна поправка позволит ученым, студентам и преподавателям находиться в Эстонии в течение 270 дней после окончания действия вида на жительство (в настоящий момент — 183 дня), чтобы работать или основать предприятие.

Помимо этого, в соответствии с директивой будут установлены условия для получения разрешения на проживание и проживания няни-помощницы по хозяйству (au pair), прибывающей в Эстонию из третьего государства. Иностранец, желающий приехать в Эстонию, чтобы улучшить свои языковые навыки и приобщиться к эстонской культуре, сможет зарегистрировать в Эстонии краткосрочное разрешение на работу сроком до девяти месяцев или ходатайствовать о срочном виде на жительство для работы няней-помощницей по хозяйству сроком до одного года. Объем работы няни-помощницы по хозяйству не должен превышать 25 часов в неделю. Один день в неделю должен быть свободен от рабочих обязанностей.

В прениях выступили Пеэтер Эрнитс (Центристская партия), Хенн Пыллуаас (Консервативная народная партия Эстонии), Тармо Круузимяэ (Союз Isamaa и Res Publica) и Март Хельме (Консервативная народная партия Эстонии).

Фракция Консервативной народной партии Эстонии внесла предложение прервать второе чтение законопроекта. За предложение проголосовали 18 и против — 33 члена Рийгикогу, два депутата воздержались. Таким образом, предложение не нашло поддержки, и второе чтение законопроекта было закончено.