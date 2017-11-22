22.11.2017, 19:29

Рийгикогу сократил максимальный срок ареста несовершеннолетних правонарушителей

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rus.delfi.ee
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ERIKOOL
ERIKOOLFoto: Karin Kaljuläte

Рийгикогу принял закон, который создает новую систему для работы с несовершеннолетними правонарушителями и сокращает длительность ареста, назначаемого несовершеннолетним.

Роль комиссий по делам несовершеннолетних начнут выполнять службы, занимающиеся производством по делу. Цель закона — снизить число рецидивов среди несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

За закон проголосовали 80 членов Рийгикогу, один депутат воздержался.

Инициированный правительством Закон о внесении изменений в Пенитенциарный кодекс и, в связи с этим, в другие законы создает возможность направить задержанного несовершеннолетнего вместо тюрьмы в закрытое детское учреждение. Вместо ареста закон предлагает использовать другие, более подходящие и действенные меры воздействия.

Если несовершеннолетний совершил мелкое правонарушение, то производство по делу о проступке можно не начинать, если несовершеннолетний возместит нанесенный ущерб. При необходимости закон также позволит применять меры воздействия на несовершеннолетних и к правонарушителям в возрасте от 18 до 21 года, если правонарушитель по степени зрелости скорее является подростком, а не совершеннолетним.

В прошлом году несовершеннолетние совершили 1016 преступлений.

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