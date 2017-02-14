Рийгикогу сформировал комиссию для работы над госреформой

Рийгикогу принял постановление о формировании комиссии по проблеме, которая займется разработкой направлений развития государственной реформы. В состав комиссии входит по одному депутату из каждой фракции.

Представленное фракцией Социал-демократической партии, фракцией Центристской партии Эстонии и фракцией IRL постановление Рийгикогу о ”Создании комиссии Рийгикогу по проблеме для разработки направлений развития государственной реформы” (368 OE) устанавливает, что под государственной реформой понимается преобразование публичной власти. Публичной властью являются как центральное правительство, так и местные самоуправления.

В задачи комиссии входят: анализ и отслеживание выполнения административной реформы и региональных преобразований, а также установленных в их отношении целей; представление предложений по реорганизации публичной власти; пересмотр функций и задач, выполняемых публичной властью; оценка влияния и состоятельности мер, принимаемых для достижения целей реорганизации публичной власти.

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Согласно пояснительной записке, государственная реформа необходима, поскольку Эстонская Республика ввиду ограниченного количества ресурсов должна стремиться ко все лучшим результатам. ”О необходимости государственной реформы мы говорим в течение многих лет. Для введения изменений есть множество причин. Основные — снижение численности населения, растущая нехватка рабочих рук и все увеличивающиеся различия между регионами”, — указано в пояснительной записке.

Комиссия состоит из шести членов. В состав комиссии входит по одному депутату из каждой фракции. В комиссию входят Арто Аас, Хельмут Халлемаа, Айвар Кокк, Кюллики Кюбарсепп, Ивари Падар и Арно Сильд. Полномочия комиссии будут действовать до истечения полномочий данного созыва Рийгикогу.

За принятие постановления проголосовали 62 члена Рийгикогу, 12 — против. Три депутата воздержались.