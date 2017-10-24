Рийгикогу сделал заявление в связи с референдумом о независимости в Иракском Курдистане

Рийгикогу принял представленное 27 членами Рийгикогу заявление в связи с референдумом о независимости в Иракском Курдистане. В заявлении подчеркивается необходимость путем переговоров решить все разногласия между правительством Республики Ирак и правительством автономного региона Иракского Курдистана, возникшие после прошедшего 25 сентября референдума, и не допустить эскалации вооруженного конфликта.

За заявление проголосовали 43 члена Рийгикогу. Три депутата воздержались, голосов против не было.

В заявлении Рийгикогу заверяет, что уважает территориальную целостность Республики Ирак до тех пор, пока ее сохранение не означает насильственного ущемления прав человека и политических свобод национального меньшинства курдов в Ираке. Парламент также понимает легитимные желания курдского народа на национальное самоопределение.

Рийгикогу призывает все стороны сохранять мирный, прозрачный, демократический и взаимно уважающий настрой после проведения референдума о независимости Иракского Курдистана и призывает все государства в регионе не вмешиваться во внутренние дела Республики Ирак.

Рийгикогу также призывает правительство Республики Ирак и правительство автономного региона Иракского Курдистана решить вопрос статуса Иракского Курдистана путем переговоров.

Рийгикогу выражает надежду, что проведенный 25 сентября референдум о независимости Иракского Курдистана станет шагом к мирному разрешению вопроса о статусе национального меньшинства курдов в Ираке и компромиссом между правом народа на самоопределение и принципом территориальной целостности государства.

В заявлении отмечено, что право на национальное самоопределение, на основании которого в 1918 году была создана Эстонская Республика, занесено в устав ООН и является одним из действующих основных принципов международного права.

Инициаторы заявления подтверждают, что Эстонская Республика уважает принцип территориальной целостности. Эстонская Республика также считает, что границы государства можно изменять только мирным путем, через демократическое, свободное и равноправное волеизъявление народа, и всегда стремится к мирному разрешению конфликтов.

В заявлении также указано, что с 2003 года, защищая демократию в Ираке, погибли или были ранены 20 военнослужащих Эстонской Республики.

Заявление Рийгикогу по поводу референдума о независимости в Иракском Курдистане (516 AE) представили члены Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кросс, Андрес Херкель, Калле Паллинг, Йоханнес Керт, Артур Тальвик, Лаури Луйк, Марис Лаури, Айн Лутсепп, Кристен Михал, Антс Лаанеотс, Мадис Миллинг, Калле Лаанет, Урмас Круузе, Лайне Рандъярв, Ремо Холсмер, Хейди Пурга, Андрес Аммас, Криста Ару, Кюллики Кюбарсепп, Моника Хауканымм, Яак Мадисон, Игорь Грязин, Валдо Рандпере, Йоко Алендер, Меэлис Мялберг, Айвар Сыэрд и Юри Яансон.