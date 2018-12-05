Рийгикогу реорганизовал движение средств, поступающих с плат за природопользование

В дальнейшем определенная часть поступлений с платы за природопользование, установленная государственным бюджетом соответствующего года, будет переводиться Министерству окружающей среды. В настоящий момент поступления с платы за природопользование зачисляются в государственный бюджет, после чего в назначенном объеме перечисляются в Центр инвестирования в окружающую среду.

Изменения необходимы, поскольку действующий порядок назначения объемов финансирования, основанный на ставке платы от 2009 года, на сегодняшний день необоснован и накладывает ненужные ограничения. Объем финансирования крупномасштабных проектов нельзя гибко планировать или увеличивать в соответствии с нуждами.

Согласно изменениям, суммы, выделяемые с целью охраны окружающей среды, больше не будут зависеть от поступлений платы за природопользование или ставки платы. Использование этих средств будет основано на приоритетах, природоохранных нуждах и долгосрочных стратегиях, установленных в рамках стратегии государственного бюджета.

Поправки призваны увеличить долю средств от платы за природопользование, поступающих единицам местного самоуправления. Это коснется платы за право добычи сланца, платы за термическую обработку сланца и платы за устранение летучей золы и зольного остатка.