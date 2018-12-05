05.12.2018, 19:35

Рийгикогу реорганизовал движение средств, поступающих с плат за природопользование


rus.delfi.ee
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RMK lageraie Kangrus
Foto: Madis Veltman

Рийгикогу принял Закон о внесении изменений в Закон о платах за природопользование и, в связи с этим, в другие законы (660 SE), который перераспределит поступления с платы за природопользование.

В дальнейшем определенная часть поступлений с платы за природопользование, установленная государственным бюджетом соответствующего года, будет переводиться Министерству окружающей среды. В настоящий момент поступления с платы за природопользование зачисляются в государственный бюджет, после чего в назначенном объеме перечисляются в Центр инвестирования в окружающую среду.

Изменения необходимы, поскольку действующий порядок назначения объемов финансирования, основанный на ставке платы от 2009 года, на сегодняшний день необоснован и накладывает ненужные ограничения. Объем финансирования крупномасштабных проектов нельзя гибко планировать или увеличивать в соответствии с нуждами.

Согласно изменениям, суммы, выделяемые с целью охраны окружающей среды, больше не будут зависеть от поступлений платы за природопользование или ставки платы. Использование этих средств будет основано на приоритетах, природоохранных нуждах и долгосрочных стратегиях, установленных в рамках стратегии государственного бюджета.

Поправки призваны увеличить долю средств от платы за природопользование, поступающих единицам местного самоуправления. Это коснется платы за право добычи сланца, платы за термическую обработку сланца и платы за устранение летучей золы и зольного остатка.

Закон также дополнит статью о защите окружающей среды. Согласно дополнению, для реализации программы по защите окружающей среды Министерство окружающей среды будет ежегодно выделять сумму, размер которой будет по меньшей мере соответствовать сумме, поступившей в государственный бюджет от платы за право на пользование водой в предыдущем году.

Это также устранит ситуацию, когда Министерство окружающей среды и подведомственные ему учреждения должны ходатайствовать о выдаче средств у Центра инвестирования в окружающую среду, чтобы выполнять свои основные задачи. Например, на покрытие затрат на мониторинг. В дальнейшем основные задачи будут финансироваться из бюджета Министерства окружающей среды. Таким образом, финансирование этой сферы станет более прозрачным; снизится рабочая нагрузка. Закон также внесет изменения в Закон об охране атмосферного воздуха, Закон об административном сотрудничестве и в Закон о мониторинге окружающей среды.

За принятие инициированного правительством Закона о внесении изменений в Закон о платах за природопользование и, в связи с этим, в другие законы (660 SE) проголосовали 68 членов Рийгикогу.

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