Рийгикогу рассмотрит инициативу EKRE о лишении неграждан права голоса на выборах

Во вторник, 19 сентября, Рийгикогу обсудит в первом чтении представленный Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) законопроект, согласно которому правом голоса на местных выборах обладали бы только граждане Эстонии и ЕС.



Вероятнее всего, что законопроект будет отклонен — такой позиции придерживается как правительство, так и конституционная комиссия Рийгикогу, сообщает rus.err.ee.

По оценке кабинета, данный законопроект идет вразрез с Конституцией, согласно которой выбирать местные органы власти могут постоянно проживающие на территории этих самоуправлений лица, достигшие 16-летнего возраста. Таким образом право голоса никак не связано с гражданством.

Ранее представители пяти парламентских партий заявили порталу rus.err.ee о том, что не видят перспективы у предложения EKRE.

Законопроект EKRE был принят в парламентское производство 18 мая.