Рийгикогу расширил возможности оказания давления на должников по алиментам

В случае отсутствия уважительной причины для неуплаты алиментов суд сможет в дальнейшем признавать недействительными проездные документы должников и запрещать их выдачу. Владение ID-картой является в Эстонии обязательным, поэтому ее нельзя признать недействительной. В то же время, мера позволит ограничить возможности должников выезжать за пределы Европейского союза.

Кроме того, закон позволит полиции передавать автомобиль должника судебному исполнителю. Поэтому полиции будет вверено в обязанности в ходе выполнения других рабочих задач проверить, установлена ли судебным исполнителем в регистре дорожного движения запрещающая отметка на автомобиль. При обнаружении отметки полиция имеет право изъять автомобиль у должника.

Согласно закону, третьи лица (например, банки, казино и ломбарды), которые обязаны удостоверять личность, обязаны отказывать должнику по алиментам выплачивать суммы размером более 5000 евро в наличных. Они также обязуются уведомить судебного исполнителя о наличии денежного требования. Судебный исполнитель может арестовать данное требование в счет покрытия долга по алиментам.

Закон вступит в силу 1 января 2021 года.