Рийгикогу приступает к ратификации договора об оборонном сотрудничестве с США

Парламент Эстонии в четверг в первом чтении рассмотрит ратификацию соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, заключенным между Эстонией и Соединенными Штатами Америки.

Договор, подписанный 17 января этого года американским послом в Таллинне Джеймсом Мелвиллом и министром обороны Эстонии Маргусом Цахкна, будет регулировать статус американских военнослужащих и упростит ряд вопросов, связанных с их пребыванием в Эстонии, пишет rus.err.ee.

США предложили заключить это соглашение в августе 2016 года в связи с размещением в Эстонии американских военных.

Соглашение с США дополняет заключенные в рамках НАТО договоренности, регулирующие статус вооруженных сил стран-членов альянса (NATO SOFA), а также заменяет заключенное в 2015 году соглашение с США об использовании территорий и зданий в ведении Сил обороны Эстонии.

В нем рассматривается, в частности, статус вооруженных сил США — участников соглашения, использование территорий и строений Сил обороны американскими военными, а также право американских военных самим устанавливать необходимые им сооружения на предоставленных в их ведение территориях.