Рийгикогу принял законы, упраздняющие уездные управы с 1 января 2018 года

"Siiani on ikka nii, et pea igal põllumeeste üritusel ütleb nii üks kui teine, et Lätis on parem ja Soomes on parem, nüüd tellisime vastava uuringu ,et selgitada, kas tõesti on parem," ütleb Ivari Padar. Foto: Andres Putting

Рийгикогу принял 15 июня два закона, упраздняющих деятельность уездных управ с 1 января 2018 года. Задачи уездных управ будут распредлены между местными самоуправлениями, министерствами и другими государственными учреждениями.