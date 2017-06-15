15.06.2017, 19:15

Рийгикогу принял законы, упраздняющие уездные управы с 1 января 2018 года

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rus.delfi.ee
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Ivari Padar intervjuul.collection
"Siiani on ikka nii, et pea igal põllumeeste üritusel ütleb nii üks kui teine, et Lätis on parem ja Soomes on parem, nüüd tellisime vastava uuringu ,et selgitada, kas tõesti on parem," ütleb Ivari Padar.Foto: Andres Putting

Рийгикогу принял 15 июня два закона, упраздняющих деятельность уездных управ с 1 января 2018 года. Задачи уездных управ будут распредлены между местными самоуправлениями, министерствами и другими государственными учреждениями.

При этом, реорганизация уездных управ не упразднит уезды как административные единицы, передает rus.err.ee.

По словам председателя комиссии по проблеме государственной реформы и члена конституционной комиссии Ивари Падара, прекращение деятельности уездных управ — часть большой государственной реформы Эстонии. "Влияние решений, связанных с прекращением деятельности уездных управ, необходимо дополнительно проанализировать. Комиссия по проблеме государственной реформы сделала приоритетом оценить влияние проведения административной реформы и упразднения уездных управ", — сказал Падар.

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