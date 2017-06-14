Сегодня на заседании 58 голосами ”за” (24 против) Рийгикогу принял закон, ужесточающий наказание за вождение в нетрезвом виде, которое привело к ДТП с тяжкими последствиями. За повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривается обязательное шоковое тюремное заключение. В случае совершения преступления полное условное освобождение от наказания исключено. Дополнительные наказания будут назначены и в части, касающейся лишения водительских прав, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Инициированный Правительством Республики Закон о внесении изменений в Пенитенциарный кодекс и, в связи с этим, в другие законы (ужесточение отношения к вождению в нетрезвом виде) (328 SE) призван лучше уравновесить степень тяжести преступления и наказание.

Закон побудит лиц, впервые нарушивших закон, воздержаться от дальнейших нарушений. Появится возможность условно освободиться от наказания за проступок и в отдельных случаях сохранить водительские права. При превышении уровня допустимого содержания в крови алкоголя нарушитель в течение испытательного срока может быть направлен на лечение, дополнительное обучение или социальную программу.

Закон установит дополнительный состав преступления для случаев, когда водитель, совершивший тяжелое ДТП, скрывается с места происшествия.

Закон вступит в силу 1 ноября текущего года.

По оценке председателя правовой комиссии Яануса Карилайда, сегодняшним решением депутаты парламента дали четкий сигнал обществу — больше никакой мягкотелости по отношению к алководителям, говорится в пресс-релизе фракции Центристской партии. ”Практические ежедневно полиция ловит на дорогах Эстонии нетрезвых водителей. Последних не останавливают ни количество ДТП с летальным исходом, ни покалеченные жизни невинных людей, так как они знают, что за этим не последует серьезного наказания. Пора положить конец этой ситуации. Поэтому теперь закон четко говорит: выпил, сел за руль и совершил ДТП — понесешь реальное тюремное наказание”, — сказал Карилайд.

Политик добавил также, что обязательное шоковое тюремное заключение, длительность которого будет определять суд, должно остудить пыл злостных нарушителей и заставить задуматься, стоит ли вождение в нетрезвом виде графы в регистре наказаний о судимости. ”Если человек условно наказан за пьяное вождение, и он совершит во время испытательного срока еще одно нарушение, то суд сможет отправить его отбывать оставшийся срок за решетку. Кроме того, если раньше водитель, совершивший ДТП и сбежавший с места преступления, мог отделаться лишь административным наказанием, то теперь подобное поведение будет рассматриваться в уголовном порядке”, — отметил Яанус Карилайд.

Председатель правовой комиссии отметил также, что принятый сегодня закон станет дополнительным стимулом встать на правильный путь для тех правонарушителей, который впервые преступили букву закона. ”В отношении тех водителей, которые впервые преступили букву закона, будет применяться условное наказание и на определенных условиях они смогут сохранить водительские права. Повторное правонарушение уже будет караться по всей строгости закона”, — объяснил Карилайд.

Напомним, что по данным Департамента шоссейных дорог с начала 2017 года на дорогах Эстонии произошло 471 ДТП, в результате которых погибло 19 и пострадало 577 человек.