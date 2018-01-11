Рийгикогу принял закон, повышающий пособия школьным опорным специалистам

Инициированный Правительством Республики Закон о внесении изменений в Закон об основной школе и гимназии и, в связи с этим, в другие законы (519 SE) установит государственное пособие для опорных специалистов, которое позволит оказывать усиленные и специальные опорные услуги.

Таким образом, опорные услуги станут для детей более доступными, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Согласно закону, местное самоуправление должно будет создать возможности для того, чтобы школа могла предлагать необходимые опорные услуги ученикам с особыми учебными потребностями. В школе должны быть доступны по меньшей мере услуги специального педагога, логопеда, психолога и социального педагога. По рекомендации внешкольных консультантов и при согласии родителя школа может оказывать ученикам усиленные или специальные опорные услуги.

Школа имеет право организовать обучение в соответствии с нуждами в опорных услугах. При организации учебы за основу по-прежнему будет браться принцип вовлекающего образования. Государство продолжит содержать школы для детей с особыми потребностями, но договорится с единицами местного самоуправления о возможной передаче ответственности.

Закон также предусматривает регулирование выплаты государственных образовательных стипендий и премий для работников учебных учреждений.

За принятие закона проголосовали 46 депутатов, против — 44.

Закон вступит в силу 1 февраля 2018 года.