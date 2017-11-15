Рийгикогу принял закон об изменениях в организации системы опеки

Согласно инициированному правительством Закону о внесении изменений в Закон о социальном обеспечении и, в связи с этим, в другие законы (489 SE), за услуги детских домов и семейное устройство детей будут отвечать местные самоуправления, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Право выдачи разрешений на деятельность перейдет к Департаменту социального страхования, который в будущем также будет заниматься надзором. Задачи уездных управ, связанные с устройством детей, разделятся между местными самоуправлениями и Департаментом социального страхования. Помимо этого, закон также призван укрепить роль семейного устройства оставшихся без попечительства детей.

В главе об услугах, организуемых местными самоуправлениями, будет добавлено две услуги: попечительство и последующий уход. Цель регулирования услуг по опеке над детьми — обеспечить равное обращение для детей, которое не зависело бы от формы опеки, возраста ребенка или подростка, местонахождения лица, оказывающего услуги опеки, или иных факторов, которые могли бы привести к дискриминации.

В будущем не менее 240 евро из выплачиваемых местному самоуправлению средств на ребенка, находящегося в детском доме или приемной семье, должны быть использованы для покрытия личных расходов этого ребенка. Это поможет обеспечить равное обращение. До сих пор эта сумма была значительно меньше для детей, находящихся под опекой или в приемной семье. В следующем году базовый бюджет устройства детей, оставшихся без попечения родителей, составит 16,7 миллиона евро.

Услуги опеки оказываются уязвимой целевой группе, которая кратковременно или навсегда осталась без семьи, и чьи интересы представляет назначенный судом или установленный в законе опекун. Как правило, это — волостная или городская управа. Услуги опеки предназначены для несовершеннолетних. Услуги по последующему уходу — для совершеннолетних молодых людей в возрасте до 25 лет.

За принятие закона проголосовал 81 депутат.