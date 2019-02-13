Рийгикогу принял Закон об ипотечных облигациях (760 SE), который позволит кредитным учреждениям эмитировать ипотечные облигации (англ. covered bonds) — один из видов долговых обязательств, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
Цель закона — создать в Эстонии надежную правовую среду для того, чтобы кредитные учреждения могли эмитировать ипотечные облигации и рынок ипотечных облигаций мог функционировать. Закон призван стимулировать развитие рынка капитала в Эстонии, создать новый тип эмитируемых долговых обязательств и инвестиций в них. Помимо этого, законопроект поможет повысить финансовую стабильность, создав для кредитных учреждений дополнительный инструмент для привлечения капитала с финансовых рынков, и укрепить кредитный рынок Эстонии, расширив возможности заемщиков (в первую очередь предприятий) получать финансирование и в условиях финансового и экономического кризиса.
Ипотечные облигации — это обеспеченные кредитным учреждением эмитируемые долговые обязательства, гарантиями которых являются т.н. высококачественные требования банка к получателю кредита. Как правило, это требования по ипотечным кредитам или кредитам, выданным публичному сектору. Иными словами, гарантией ипотечной облигации, как правило, являются требования по кредиту на недвижимость, в первую очередь — по жилищному кредиту или по кредиту, выданному государству или местному самоуправлению.
К гарантиям по ипотечным облигациям не применяются требования к залогу, прописанные в Законе о вещном праве. Действует особый порядок. Это означает, что в случае неплатежеспособности кредитного учреждения (эмитента) гарантийное имущество отчуждается и исключается из банкротного имущества кредитного учреждения. При этом гарантийное имущество предназначено для того, чтобы удовлетворить требования владельцев ипотечных облигаций (инвесторов). Помимо этого, эмитирование ипотечных облигаций предполагает ужесточение финансового контроля за кредитными учреждениями. Среди прочего это — требование о подаче дополнительного ходатайства о разрешении на деятельность.
За принятие инициированного правительством Закона об ипотечных облигациях (760 SE) проголосовали 75 членов Рийгикогу.