Рийгикогу принял закон об ипотечных облигациях

Цель закона — создать в Эстонии надежную правовую среду для того, чтобы кредитные учреждения могли эмитировать ипотечные облигации и рынок ипотечных облигаций мог функционировать. Закон призван стимулировать развитие рынка капитала в Эстонии, создать новый тип эмитируемых долговых обязательств и инвестиций в них. Помимо этого, законопроект поможет повысить финансовую стабильность, создав для кредитных учреждений дополнительный инструмент для привлечения капитала с финансовых рынков, и укрепить кредитный рынок Эстонии, расширив возможности заемщиков (в первую очередь предприятий) получать финансирование и в условиях финансового и экономического кризиса.

Ипотечные облигации — это обеспеченные кредитным учреждением эмитируемые долговые обязательства, гарантиями которых являются т.н. высококачественные требования банка к получателю кредита. Как правило, это требования по ипотечным кредитам или кредитам, выданным публичному сектору. Иными словами, гарантией ипотечной облигации, как правило, являются требования по кредиту на недвижимость, в первую очередь — по жилищному кредиту или по кредиту, выданному государству или местному самоуправлению.