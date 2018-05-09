09.05.2018, 19:40

Рийгикогу принял Закон о кибербезопасности


rus.delfi.ee
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Küberkaitse Kompetentsikeskus
Küberkaitse KompetentsikeskusFoto: Ilmar Saabas

Сегодня на заседании 79 голосами ”за” Рийгикогу принял Закон о кибербезопасности, призванный укрепить защиту услуг, имеющих решающее значение для населения, а также сетевых и информационных систем государства и подразделений местных самоуправлений.

Инициированный правительством Закон о кибербезопасности (597 SE) перенимает директиву ЕС о безопасности сети и информации. На внутригосударственном уровне для лиц, предоставляющих важные услуги и цифровые услуги, будут установлены требования по внедрению мер безопасности и оповещению о киберинцидентах, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Также будут уточнены задачи Департамента государственных инфосистем по обеспечению киберправительства и организации международного сотрудничества.

Лица, оказывающие существенные для населения услуги (например, жизненно-важные услуги, важные предприятия инфраструктуры, Eesti Internet SA), а также поставщики наиболее крупных электронных услуг (торговые площадки, поисковики или облачные технологии) должны будут в дальнейшем внедрять организационные, физические и инфотехнологические меры безопасности, исходя из анализа рисков.

Они также обязаны отслеживать деятельность, угрожающую безопасности, и при необходимости внедрять меры для препятствия распространению и снижения влияния инцидентов. Помимо этого, о киберинцидентах, имеющих серьезные последствия, они обязаны сообщать Департаменту государственных инфосистем.

В публичном секторе обязанность применять меры по безопасности данных распространится, например, на почтовые серверы, файловые серверы и системы документооборота. До сих пор обязанность применять меры безопасности, указанные в правовых актах, распространялась лишь на инфосистемы, которые являются хранилищем данных в значении Закона о публичной информации. Новых существенных обязанностей в публичном секторе появиться не должно. Обеспечение безопасности инфосистем на протяжении многих лет является неотъемлемой частью разработки и развития ИТ-систем.

ТОП

Закон о кибербезопасности внесет поправку в Закон об организации медицинских услуг. Согласно поправке, в 2022 году к информационным системам семейных врачей будут введены общие требования безопасности. Таким образом планируется избежать утечку информации или криптования данных в результате попадания в систему вредоносного ПО. Кроме того, в Закон о национальном телерадиовещании будет внесена поправка, согласно которой с 2022 года Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация будет обязана обеспечивать безопасность систем, посредством которых передается информация о ситуациях, угрожающих населению или государственности Эстонии.

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