Сегодня на заседании 79 голосами ”за” Рийгикогу принял Закон о кибербезопасности, призванный укрепить защиту услуг, имеющих решающее значение для населения, а также сетевых и информационных систем государства и подразделений местных самоуправлений.

Инициированный правительством Закон о кибербезопасности (597 SE) перенимает директиву ЕС о безопасности сети и информации. На внутригосударственном уровне для лиц, предоставляющих важные услуги и цифровые услуги, будут установлены требования по внедрению мер безопасности и оповещению о киберинцидентах, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Также будут уточнены задачи Департамента государственных инфосистем по обеспечению киберправительства и организации международного сотрудничества.

Лица, оказывающие существенные для населения услуги (например, жизненно-важные услуги, важные предприятия инфраструктуры, Eesti Internet SA), а также поставщики наиболее крупных электронных услуг (торговые площадки, поисковики или облачные технологии) должны будут в дальнейшем внедрять организационные, физические и инфотехнологические меры безопасности, исходя из анализа рисков.