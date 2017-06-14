Рийгикогу принял Закон о государственных закупках

Сегодня на заседании 66 голосами «за» (24 против, 1 воздержался) Рийгикогу принял инициированный комиссией по экономике Закон о государственных закупках (450 SE), сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Закон должен повысить гибкость проводимых государственных тендеров, уменьшить затраты на проведение тендера, а также перенять три директивы Европейского союза.

Закон предусматривает повышение ограничений для государственных закупок, что позволит активнее использовать простые тендеры. Закон также создаст возможности для малых и средних предприятий для более активного участия в тендерах , поскольку ограничит право покупателя требовать наличие большого оборота для участия в конкурсе и обяжет покупателя дополнительно обосновать, почему он не желает разбить большой заказ на несколько заказов меньшего объема.

В законе также будет создан новый тип производства по тендеру — инновационное партнерство. Этот вариант можно будет использовать для создания и закупки инновационных услуг, товаров или строительных работ, в настоящий момент отсутствующих на рынке. Поправки также предусматривают, что небольшие изменения в договор о поставке в будущем будет разрешено вносить без обязательного дополнительного обоснования. Небольшим изменением в договоре о поставке считается изменение стоимости в размере 10% от исходной стоимости товаров и услуг согласно договору о поставках или 15% — от строительных работ.

Закон создаст основу для перехода на электронную организацию государственных тендеров. Полностью перейти на электронную систему обязательно к 18 октября 2018 года. В переходный период заказчики смогут свыкнуться с новыми требованиями и разработать необходимые для перехода технологии.

В закон было внесено изменение, касавшееся регулирования контроля предложения с необоснованно низкой стоимостью. В государственных заказах строительных работ начнут применять т.н. метод процентного отклонения. Это означает, что заказчик имеет право запросить у поставщика услуги обоснование серьезности предложения.

В закон также было введено регулирование, защищающее права субподрядчиков. С 1 января 2019 года в силу вступят дополнительные положения о контроле субподрядчиков и дополнительных гарантиях выплат в договорах о поставках строительных работ.

С 1 января 2019 года в ходе производства по оспариванию комиссия по спорам получит право взыскать расходы представителя участника договора, занесенного в производство по оспариванию.

Общее вступление закона в силу запланировано на 1 сентября 2017 года.

Инициированный правительством проект закона о государственных закупках (204 SE) выбыл из производства Рийгикогу на заключительном голосовании, поскольку не набрал необходимого числа голосов (51). Поэтому комиссия по экономике заново инициировала проект закона о государственных закупках.