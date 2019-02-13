13.02.2019, 17:40

Рийгикогу принял закон о досмотре личных вещей школьников

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rus.delfi.ee
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Erakool Läte
фото иллюстративноеFoto: Vallo Kruuser

Рийгикогу принял поправки к Закону об основных школах и гимназиях, согласно которым с 1 сентября школы смогут применять меры в отношении учеников, использующих запрещенные предметы или вещества, в том числе досматривать их личные вещи, пишет rus.err.ee.

Закон устанавливает перечень запрещенных веществ и предметов, которые разрешается забирать у учащихся и оставлять на хранение, а также порядок, согласно которому это можно делать.

Эти меры обосновываются необходимостью обеспечить безопасность, предупреждать опасные ситуации и дать возможность вмешаться в ситуацию в случае необходимости

В случае обоснованных подозрений закон позволяет проверить вещи учащегося учебного заведения, в том числе его одежду и личный запираемый шкафчик.

Забирать вещи или субстанции у ученика против его желания будет позволено только в случае непосредственной опасности для жизни, здоровья или чужого имущества.

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