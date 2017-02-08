86 голосами ”за” Рийгикогу принял Закон о чрезвычайной ситуации, который уточняет деятельность государства в области кризисного регулирования и повышает, таким образом, готовность Эстонии к решению чрезвычайных ситуаций.

Инициированный правительством Закон о чрезвычайной ситуации (205 SE) уточняет ответственность учреждений, связанных с регулированием кризисов, а также понятие чрезвычайной ситуации. Закон повысит важность деятельности по коммуникации рисков. Помимо этого, закон также упорядочит регулирование жизненно важных услуг и уточнит принципы регулирования организации государственного резерва на случай кризисных ситуаций.

Согласно закону, задачи учреждений, связанных с регулированием рисков, будут уточнены исходя из следующих принципов: каждое учреждение должно выполнять свои задачи по регулированию кризисов и отвечать за их выполнение; каждое министерство и учреждение отвечают за регулирование кризиса в подотчетных им сферах и секторах.

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Также были уточнены оценка рисков чрезвычайной ситуации и положения, касающиеся разрешения чрезвычайной ситуации и руководства при ее возникновении. Цель уточнения оценки рисков — сделать анализ рисков более подробным, чтобы его можно было использовать при планировании деятельности по предотвращению рисков и приведению подразделений в готовность к борьбе с чрезвычайными ситуациями. Положения, касающиеся разрешения чрезвычайной ситуации и руководства при ее возникновении, уточняются для того, чтобы можно было как можно быстрее и эффективнее разрешить чрезвычайную ситуацию вне зависимости от того, какое учреждение руководит этой деятельностью.

В принятом законе особое внимание уделено деятельности по коммуникации рисков как важной части предотвращения чрезвычайных ситуаций и подготовки к ним. Деятельность по коммуникации рисков, согласно закону, включает в себя оповещение населения об опасностях, из-за которых была объявлена чрезвычайная ситуация, и о возможных последствиях. Цель — повысить осведомленность населения и повысить его готовность к возможным чрезвычайным ситуациям.

Регулирование государственного резерва на случай кризисных ситуаций будет изменено для того, чтобы создать в Эстонии такое регулирование государственного резерва на случай кризисных ситуаций, которое будет основано на реальных обстоятельствах и, таким образом, будет достаточным для решения чрезвычайной ситуации.

Будет затронуто и регулирование жизненно важных услуг. Согласно закону, государственные ресурсы должны тратиться так, чтобы обеспечить бесперебойный доступ к действительно жизненно важным услугам, т.е. необходимым человеку для удовлетворения первичных потребностей во время кризиса. Цель также — обеспечить готовность к перебоям в предоставлении жизненно важных услуг, а не только к природным и техногенным катастрофам или иным подобным явлениям.

Закон вступит в силу 1 июля 2017 года.