07.12.2017, 09:18

Рийгикогу принял закон, изменяющий схему родительских компенсаций


rus.delfi.ee
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Рийгикогу принял закон, изменяющий схему родительских компенсаций
Foto: Annika Haas

Инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о компенсациях семьям и, в связи с этим, в другие законы, сделает схему родительских компенсаций более гибкой.

Он создаст более выгодные возможности для совмещения работы и личной жизни и позволит более равномерно распределить нагрузку по уходу за ребенком между родителями, сообщает пресс-служба Рийгикогу,

Отдых по уходу за ребенком для отцов увеличится с десяти рабочих дней до тридцати. К 18-месячному периоду выплат родительских компенсаций добавится месяц, предназначенный для отцов.

С марта компенсации больше не будут уменьшаться, если доход с трудовой деятельности не превышает половины от максимально установленной родительской компенсации. В 2018 году половина максимальной родительской компенсации составит 1544 евро в месяц. В случае, если доход родителя выше, ему гарантировано пособие в размере родительской компенсации. В следующем году это — 470 евро.

Родители также смогут самостоятельно решить, как и когда в течение первых трех лет жизни ребенка они хотят приостановить и заново начать получение родительской компенсации.

Родительская компенсация будет рассчитываться на основании 12 месяцев, предшествовавших беременности.

Согласно закону, при рождении тройни и большего количества детей устанавливается специальное пособие в размере 1000 евро в месяц. Оно выплачивается одному родителю, пока детям не исполнится 18 месяцев. Это позволит родителям нанять помощника для ухода за малышами.

За принятие закона проголосовали 62 члена Рийгикогу, один депутат воздержался.

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