Рийгикогу принял в производство законопроект об отзыве подписи под пограндоговором с РФ

Правление Рийгикогу решило в четверг принять в производство инициированный оппозиционной Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) законопроект, который предусматривает не только отказ от ратификации пограничного договора с Россией, но и отзыв подписи под этим соглашением.

Ведущей парламентской комиссией по законопроекту назначена комиссия по иностранным делам Рийгикогу, сообщает rus.err.ee.

Член парламентской фракции EKRE Яак Мадисон ранее сказал, что сейчас самое подходящее время для отмены пограничного договора, поскольку за последние три года Россия не сделал ни одного шага для его ратификации.

"Вместо этого Россия неоднократно обвиняла Эстонию в создании недружественной атмосферы", — подчеркнул он.

Передавая законопроект парламенту, Мадисон также напомнил, что в 2005 году Россия отозвала свою подпись под пограничным договором.