Рийгикогу принял в производство проект заявления по поводу референдума независимости в Иракском Курдистане

Правление Рийгикогу приняло в производство проект заявления Рийгикогу по поводу референдума независимости в Иракском Курдистане (516 AE), сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Проект 26 сентября представили члены Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кросс, Андрес Херкель, Калле Паллинг, Йоханнес Керт, Артур Тальвик, Лаури Луйк, Марис Лаури, Айн Лутсепп, Кристен Михал, Антс Лаанеотс, Мадис Миллинг, Калле Лаанет, Урмас Круузе, Лайне Рандъярв, Ремо Холсмер, Хейди Пурга, Андрес Аммас, Криста Ару, Кюллики Кюбарсепп, Моника Хауканымм, Яак Мадисон, Игорь Грязин, Валдо Рандпере, Йоко Алендер, Меэлис Мялберг, Айвар Сыэрд и Юри Яансон.

Заявление призывает все стороны сохранять при проведении референдума о независимости в Иракском Курдистане мирный, прозрачный, демократический и взаимно уважающий настрой. Ведущей комиссией была назначена комиссия по иностранным делам.