Рийгикогу принял в производство коллективное обращение о добавлении госпраздника и выходного

Решением руководства Рийгикогу приняли в производство инициированное Урмасом Амбуром 3 февраля коллективное обращение "Добавим государственный праздник. Добавим нерабочий день, когда национальный праздник или государственный праздник выпадает на выходные" и передали его на рассмотрение Конституционной комиссии.

В обращении предлагают дополнить Закон о праздниках и знаменательных датах положением, которое сделает второй день Пасхи государственным праздником и нерабочим днем.

Также предлагают дополнить Закон о трудовом договоре положением, что в случае выпадения национального праздника и государственного праздника с установленной датой на субботу или воскресенье нерабочим днем считается следующий за национальным праздником или государственным праздником рабочий день.