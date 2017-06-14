Рийгикогу принял два закона о прекращении деятельности уездных управ и об организации местного самоуправления

Сегодня на заседании Рийгикогу принял два закона, которые регулируют прекращение деятельности уездных управ и организацию сотрудничества между единицами местных самоуправлений, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Уездные управы прекратят свою деятельность с 1 января 2018 г. Реорганизация уездных управ не упразднит уезды как административные единицы. Уездные управы останутся единицами государственного управления, в которых жителям обеспечены необходимые публичные услуги. Задачи уездных управ будут распределены между местными самоуправлениями, министерствами и другими государственными учреждениями.

89 голосами ”за” Рийгикогу принял исходящий из прекращения деятельности уездных управ инициированный Правительством Республики Закон о внесении изменений в Закон о Правительстве Республики и в другие законы (432 SE), согласно которому уездные управы прекратят свою деятельность с 1 января 2018 г. Согласно закону, организация процедур по народонаселению переходит из компетенции уездных управ в компетенцию местных самоуправлений.

77 голосами ”за” Рийгикогу принял инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон об организации местного самоуправления и в другие законы, связанные с проведением административной реформы (433 SE), который передает организацию общественного транспорта в компетенцию местных самоуправлений и Департамента шоссейных дорог.

По словам председателя комиссии по проблеме государственной реформы и члена конституционной комиссии Ивари Падара, прекращение деятельности уездных управ — часть большой государственной реформы Эстонии. ”Влияние решений, связанных с прекращением деятельности уездных управ, необходимо дополнительно проанализировать. Комиссия по проблеме государственной реформы сделала приоритетом оценить влияние проведения административной реформы и упразднения уездных управ”, — сказал Падар.

Самыми важными задачами уездных управ являются, например, организация общественного транспорта, надзор за учебными заведениями, выдача разрешений на деятельность и надзор в социальной сфере, земельная реформа и земельные процедуры, процедуры по народонаселению, а также надзор за административными актами местных самоуправлений и соответствующие консультации.

Оба закона вступят в силу 1 января 2018 года.

По словам заместителя председателя комиссии по проблеме государственной реформы и члена конституционной комиссии Арто Ааса, реформа уездных управ началась в прошлом году. Тогда был опубликован подробный анализ государственных задач, который показал, что роль уездных управ со временем настолько изменилась, что в нынешнем виде продолжать их деятельность нецелесообразно и организацию работы следует изменить.

”Наряду с административной реформой это — одна из самых важных реформ государственного управления, — сказал Аас. — На сегодняшний день положительным является факт, что новая правящая коалиция тоже решила продолжить реформу уездных управ и закон был принят в Рийгикогу с подавляющим большинством. Тем не менее, правительству предстоит серьезная работа, чтобы реформы, которые вступят в силу со следующего года, проходили плавно”.

Депутат парламента и экс-министр государственного администрирования Михаил Корб отметил, что сегодняшнее решение Рийгикогу об упразднении института уездных старейшин с 1 января является единственным правильным выбором, так как их функции уже давно себя изжили, говорится в пресс-релизе фракции Центристской партии.

Корб отметил, что Центристская партия годами настаивала на том, что институт уездных старейшин уже давно не выполняет своей первоначальной роли. Более того, он является чрезмерно политизированным. Политик отметил также, что долгие годы говорилось о том, что их давно пора ликвидировать, но смелости на этот шаг ни у кого не было. ”Так как уездные старейшины всегда входили в ряды правящих партий, то на упразднение этих должностей просто не хватало политической воли. Сегодняшнее решение парламента показывает, что у Центристской партии, как партии премьер-министра, есть силы, желание и возможности для реальных шагов”, — сказал Корб.

Корб добавил также, что упразднение института уездных старейший не значит, что все услуги канут в лету. Наоборот, обязанности разделят между собой самоуправления, министерства и государственные учреждения. ”Конечно, упразднение будет означать сокращение числа работников публичного сектора и для многих это будет тяжелое решение. Поэтому по-человечески очень жаль, но это необходимая мера. Именно поэтому я выступаю за то, чтобы в ходе государственной реформы часть рабочих мест из Таллинна была бы переведена в регионы”, — объяснил Михаил Корб.

Депутат парламента отметил также, что упразднение института уездных старейшин — это первый шаг на пути к тому, чтобы увеличить потенциал местных самоуправлений и сделать управление государством более прозрачным. ”Мы хотим, чтобы административная реформа была не на бумаге, а позволила бы решить ряд проблем. Мы хотим, чтобы у самоуправлений было больше финансовых возможностей и обязанностей, хотим вывести рабочие места за пределы Таллинна, чтобы жизнь била ключом не только в Харьюмаа, а по всей Эстонии”, — отметил Корб.