Рийгикогу празднует пятнадцатилетие со дня создания гражданского общества в Эстонии

В честь пятнадцатилетия применения Концепции развития гражданского общества Эстонии Рийгикогу организует торжественный прием, на котором спикер Рийгикогу Эйки Нестор поблагодарит активистов гражданского общества, сообщает пресс-служба парламента.

По словам Нестора, за эти 15 лет гражданское общество развилось очень быстро, а гражданские объединения стали ценными партнерами государству. ”Сегодня мы не можем представить, что производство по какому-то важному решению или законопроекту в Рийгикогу будет вестись без привлечения гражданских объединений”, — сказал Нестор.

По его словам, каждый гражданин может помочь в развитии общества. Для этого он может присоединиться к гражданскому объединению, которое занимается именно заботящими его вопросами.

В течение дня представители MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik будут рассказывать о своих товарах и услугах в вестибюле здания Рийгикогу. Всего будет представлено 15 организаций. Например, Meditech Estonia расскажет об услуге вызова срочной помощи Medi.ee для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. В мероприятии примет участие Solve et Coagula, которое помогает людям с особыми потребностями устраиваться на работу и заниматься рукоделием.

Объединение Школы сна даст практические советы для улучшения гигиены сна. YFU Eesti MTÜ расскажет о различных программах по обмену для учеников по всему миру, которые помогут молодежи расширить свой кругозор.

12 декабря 2002 года Рийгикогу одобрил документ, согласно которому государственная власть и гражданская инициатива дополняют друг друга и на основании принципа взаимодействия участвуют в формировании и выполнении общественной политики, а также при создании гражданского общества в Эстонии.

Цели Концепции развития гражданского общества — вовлечение общества в принятие решений, партиципаторная демократия, гражданские инициативы и развитие сотрудничества с коммерческим сектором.