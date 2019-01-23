23.01.2019, 18:31

Рийгикогу позволил семейным врачам делать рентген и осуществлять первичную диагностику

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Perearst Laura Prett ja vaktsineerimine
Perearst Laura Prett ja vaktsineerimineFoto: Ilmar Saabas

Сегодня на заседании Рийгикогу принял закон, дающий семейным врачам право осуществлять первичную диагностику и использовать рентгеновскую аппаратуру.

Согласно поправке к закону, имеющие соответствующую квалификацию семейные врачи получат право оказывать в рамках своего разрешения на деятельность две радиологические услуги: делать рентгеновские снимки и ультразвуковые исследования. Для проведения рентгенологических исследований должны быть соблюдены требования, проистекающие из Закона о радиации.

Поправка не обязывает семейных врачей оказывать диагностические услуги, но создает такую возможность для лиц, прошедших соответствующее обучение, имеющих необходимое оборудование и желающих оказывать такие услуги.

Закон вступит в силу в общем порядке.

За инициированный членами Рийгикогу Юри Яансоном, Хельмен Кютт, Андресом Метсоя и Марком Соосааром Закон о внесении дополнений в статью 14 Закона об организации медицинских услуг (293 SE) проголосовали 70, против — 2 депутата.

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