Рийгикогу позволил семейным врачам делать рентген и осуществлять первичную диагностику

Согласно поправке к закону, имеющие соответствующую квалификацию семейные врачи получат право оказывать в рамках своего разрешения на деятельность две радиологические услуги: делать рентгеновские снимки и ультразвуковые исследования. Для проведения рентгенологических исследований должны быть соблюдены требования, проистекающие из Закона о радиации.

Поправка не обязывает семейных врачей оказывать диагностические услуги, но создает такую возможность для лиц, прошедших соответствующее обучение, имеющих необходимое оборудование и желающих оказывать такие услуги.

Закон вступит в силу в общем порядке.

За инициированный членами Рийгикогу Юри Яансоном, Хельмен Кютт, Андресом Метсоя и Марком Соосааром Закон о внесении дополнений в статью 14 Закона об организации медицинских услуг (293 SE) проголосовали 70, против — 2 депутата.