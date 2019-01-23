Рийгикогу позволил семейным врачам делать рентген и осуществлять первичную диагностику(1)
Сегодня на заседании Рийгикогу принял закон, дающий семейным врачам право осуществлять первичную диагностику и использовать рентгеновскую аппаратуру.
Сегодня на заседании Рийгикогу принял закон, дающий семейным врачам право осуществлять первичную диагностику и использовать рентгеновскую аппаратуру.
Согласно поправке к закону, имеющие соответствующую квалификацию семейные врачи получат право оказывать в рамках своего разрешения на деятельность две радиологические услуги: делать рентгеновские снимки и ультразвуковые исследования. Для проведения рентгенологических исследований должны быть соблюдены требования, проистекающие из Закона о радиации.
Поправка не обязывает семейных врачей оказывать диагностические услуги, но создает такую возможность для лиц, прошедших соответствующее обучение, имеющих необходимое оборудование и желающих оказывать такие услуги.
Закон вступит в силу в общем порядке.
За инициированный членами Рийгикогу Юри Яансоном, Хельмен Кютт, Андресом Метсоя и Марком Соосааром Закон о внесении дополнений в статью 14 Закона об организации медицинских услуг (293 SE) проголосовали 70, против — 2 депутата.
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