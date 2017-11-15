Рийгикогу повысил доступность процессуальной правовой помощи

Инициированный Правительством Республики Закон о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс, Закон о государственных пошлинах и в Закон о государственной правовой помощи, призванный повысить эффективность административного судопроизводства, повысит доступность процессуальной помощи для людей, которые относятся к социальным группам риска, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Согласно новому регулированию, суд может более гибко оценивать, насколько ходатайствующий о помощи нуждается в ней. Суд может частично или полностью освободить лицо от несения судебных издержек, в т.ч. от оплаты государственной пошлины, залога, счетов за перевод процессуальных документов, а также расходов на правовую помощь, которую оказывает назначенный адвокат.

Процессуальная помощь предоставляется, если судебные издержки превышают двукратный месячный доход лица, из которого вычтены жизненно необходимые расходы (например, для выполнения обязанности по содержанию находящихся на иждивении лиц, разумные расходы на жилье и транспорт).

В дальнейшем суд сможет вычитать из расходов и иные неизбежные расходы в размере до 75% от установленной минимальной ставки ежемесячной заработной платы.

Для того, чтобы снизить чрезмерную нагрузку на суд, будет ограничено право на подачу жалобы и обжалование. Ограничение права на подачу жалобы и обжалование касается жалоб, которые, как правило, подаются исходя из злонамеренных побуждений жалобщика. Такие жалобы зачастую подают заключенные, но злоупотреблением правом подачи жалобы, например, считается и постоянная подача схожих жалоб в суд (т.н. серийные жалобщики). Зачастую этим также занимаются заключенные.

Для того, чтобы избежать необоснованного ограничения жалоб, за административными и окружными судами сохранится дискреционное право. В результате изменений существенно снизится рабочая нагрузка и расход времени на производство, в котором выгода жалобщика была бы непропорционально мала затратам на отправление правосудия.

Закон расширит возможности применения упрощенного производства. Упрощенное производство — это вид производства, требующий меньше ресурсов по сравнению со стандартным производством, поскольку суд может рассмотреть дело в упрощенном порядке. Например, выслушать участника производства по телефону, отступить от требований к оформлению документов, отказаться от судебного заседания.

Наиболее важное изменение — граница применения упрощенного производства увеличена с 200 до 1000 евро. В случае, если материально оцениваемые блага меньше, чем 1000 евро, можно применить упрощенное производство. Изменения призваны расширить возможности применения упрощенного производства в административном судебном производстве.

За принятие закона проголосовал 81 депутат.