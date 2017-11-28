Рийгикогу отмечает столетие Земского совета

28 ноября исполнится 100 лет со дня, когда Земский совет Эстонии провозгласил себя высшим носителем власти в Эстонии. Это событие проложило дорогу для рождения Эстонской Республики и стало большим шагом в направлении государственности Эстонии. Земский совет был первым подобным парламенту представительным органом народа в Эстонии. В этот день в Рийгикогу прошла торжественная церемония поднятия флага. Депутаты Рийгикогу и молодежного Маапяэва ЭР100 проведут в зале заседаний торжественное заседание. Также будет открыта посвященная Земскому совету выставка, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Празднование столетия Земского совета началось в 8:45, когда прошло торжественное поднятие государственного флага на башне Длинный Герман. При музыкальном сопровождении гимна Эстонской Республики флаг на башне подняли депутаты молодежного Маапяэва.

В 13:00 в зале заседаний Рийгикогу начнется торжественное заседание. В заседании примут участие члены Рийгикогу, молодежного Маапяэва и правительства. С речью выступит спикер Рийгикогу и патрон молодежного Маапяэва ЭР100 Эйки Нестор. С приветственной речью выступит Президент Республики Керсти Кальюлайд.

Самая важная часть заседания — это провозглашение Манифеста молодежи Эстонии, который составили 106 избранных в молодежный Маапяэв ЭР100 депутатов, и передача манифеста спикеру Рийгикогу.

Манифест отображает мысли нынешней молодежи об Эстонии и ее будущем. Он затрагивает темы образования, окружающей среды, общества, интеграции и другие важные для молодежи темы. Депутаты молодежного Маапяэева — школьники со всей Эстонии. Представители фракции выразят свои мнения о представленных в манифесте позициях.

На заседании также будет представлен отрывок документальной телевизионной пьесы Индрека Хирва и Харди Волмера ”Свой Маапяэв”. Выступит молодежный смешанный хор Vox Populi.

Торжественное заседание будет транслировать ЭТВ. Прямую трансляцию также можно посмотреть на сайте Рийгикогу.

В 14:30 в Белом зале откроется выставка, приуроченная к столетию Земского совета. Историк Яак Валге расскажет о важности Земского совета в истории Эстонии.