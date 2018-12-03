03.12.2018, 19:50

Рийгикогу осудил агрессию России в Керченском проливе, но не единогласно. Смотрите, кто не проголосовал, а кто не пришел на заседание

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rus.delfi.ee
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Eelarvearutelu Riigikogus
Eelarvearutelu riigikogusFoto: Tiit Blaat

Рийгикогу на сегодняшнем дополнительном заседании принял заявление в поддержку Украины в связи с произошедшей в Керченском проливе агрессией. Но несколько депутатов не проголосовали, многие отсутствовали.

В заявлении Рийгикогу призывает восстановить свободное движение судов в Керченском проливе и Азовском море, все страны поддержать Украину в защите ее территориальной целостности, не признавать незаконную аннексию Крыма и ввести в отношении России дополнительные санкции.

Законопроект инициировали 89 депутатов. На состоявшемся сегодня заседании присутствовали 84 депутата, из них 79 проголосовали за законопроект. Против никто не был, но пять депутатов не проголосовали. Это были реформист Мадис Миллинг, центристы Валерий Корб и Игорь Кравченко, а также представители Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер и Свен Сестер.

Миллинг пояснил Delfi, что он был одним из инициаторов законопроекта и поддерживает его обеими руками, но заседание сегодня слишком затянулось для него и он вынужден был уйти до итогового голосования — у него сегодня спектакль в Тамсалу.

Во фракции Isamaa заверили Delfi, что у Сеэдера и Сестера была давно запланирована встреча, из-за чего им пришлось уйти с заседания — подчеркивают, что законопроект они поддерживали и также сами были инициаторами.

ТОП

Отсутствовали Райво Аэг (Isamaa), Дмитрий Дмитриев (Центристская партия), Пеэтер Эрнитс (не входит во фракцию), Мартин Хельме (EKRE),Ольга Иванова (не входит во фракцию), Уно Каскпейт (EKRE), Сирет Котка-Репински (Центристская партия), Кюллики Кюбарсепп (Свободная партия), Оудекки Лооне (Центристская партия), Лаури Луйк (Партия реформ), Айн Лутсепп (Свободная партия), Мати Райдма (Партия реформ), Лайне Рандъярв (Партия реформ), Арно Сильд (EKRE), Михаил Стальнухин (Центристская партия), Карин Таммемяги (Центристская партия), Владимир Вельман (Центристская партия).

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