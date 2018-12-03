Рийгикогу осудил агрессию России в Керченском проливе, но не единогласно. Смотрите, кто не проголосовал, а кто не пришел на заседание

В заявлении Рийгикогу призывает восстановить свободное движение судов в Керченском проливе и Азовском море, все страны поддержать Украину в защите ее территориальной целостности, не признавать незаконную аннексию Крыма и ввести в отношении России дополнительные санкции.

Законопроект инициировали 89 депутатов. На состоявшемся сегодня заседании присутствовали 84 депутата, из них 79 проголосовали за законопроект. Против никто не был, но пять депутатов не проголосовали. Это были реформист Мадис Миллинг, центристы Валерий Корб и Игорь Кравченко, а также представители Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер и Свен Сестер.

Миллинг пояснил Delfi, что он был одним из инициаторов законопроекта и поддерживает его обеими руками, но заседание сегодня слишком затянулось для него и он вынужден был уйти до итогового голосования — у него сегодня спектакль в Тамсалу.