13.06.2018, 17:18

Рийгикогу ограничил период выборов одной неделей


rus.delfi.ee
EST
Valimissedel kohalike omavalitsuste valimised
Foto on illustratiivneFoto: Ester Vaitmaa

Сегодня на заседании Рийгикогу принял закон, который в будущем упорядочит период предварительного голосования на выборах вне зависимости от того, проходит ли голосование в электронной среде или на избирательных участках.

С 2021 года период выборов будет ограничен одной неделей. Вне избирательного участка по месту жительства можно будет проголосовать с понедельника по четверг, электронным путем — с понедельника по субботу. На дому можно будет проголосовать с пятницы по воскресенье. В воскресенье при необходимости можно будет изменить отданный электронным путем голос, проголосовав на избирательном участке с помощью бумажного бюллетеня.

Кроме того, в использование будет введен электронный список избирателей, который позволит расширить возможности голосования. Так как данные избирателей будут зафиксированы в электронном виде, а не на бумажном носителе, в дальнейшем избиратели смогут голосовать во всех избирательных участках своего округа, независимо от места жительства.

За принятие инициированного фракцией Центристской партии Эстонии, фракцией Социал-демократической партии и фракцией IRL Закона о внесении изменений в Закон о выборах в Европейский парламент и в другие законы (400 SE) проголосовали 52 депутата Рийгикогу, против — 39.

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