Рийгикогу ограничил период выборов одной неделей

Сегодня на заседании Рийгикогу принял закон, который в будущем упорядочит период предварительного голосования на выборах вне зависимости от того, проходит ли голосование в электронной среде или на избирательных участках.

С 2021 года период выборов будет ограничен одной неделей. Вне избирательного участка по месту жительства можно будет проголосовать с понедельника по четверг, электронным путем — с понедельника по субботу. На дому можно будет проголосовать с пятницы по воскресенье. В воскресенье при необходимости можно будет изменить отданный электронным путем голос, проголосовав на избирательном участке с помощью бумажного бюллетеня.

Кроме того, в использование будет введен электронный список избирателей, который позволит расширить возможности голосования. Так как данные избирателей будут зафиксированы в электронном виде, а не на бумажном носителе, в дальнейшем избиратели смогут голосовать во всех избирательных участках своего округа, независимо от места жительства.