Рийгикогу одобрил пенсионную реформу. Читайте, какие перемены нас ждут

Кроме того, начиная с 2021 года первая ступень станет более солидарной и общество начнет сильнее ценить вклад тех людей, чья заработная плата была ниже. ”Для государства важен каждый человек и поэтому государственная пенсионная система будет еще больше ценить вклад тех многих людей, которые, например, обучают наших детей в детских садах, ухаживают за нашими пожилыми родственниками, обслуживают покупателей или держат в чистоте конторские помещения тех, кто получает высокую зарплату. И при низкой заработной плате пенсия должна обеспечивать достаточный доход. Задача государства — дать людям уверенность в том, что в пожилом возрасте они будут защищены от бедности”, — сказала министр Кайа Ива.

Начиная с 2027 года пенсионный возраст будет привязан к среднему изменению продолжительности жизни людей в возрасте 65 лет с шагом в пять лет для того, чтобы пенсионная система соответствовала бы демографическим трендам. При этом пенсионный возраст не может повышаться более, чем на 3 месяца за год. Департамент социального страхования будет оповещать людей за два года до наступления пенсионного возраста.

Изменения в пенсионной системе:

· Начиная с 2021 года пенсия станет более гибкой. Люди сами смогут выбирать наиболее подходящее время для ухода на пенсию, брать пенсию частично или при желании приостанавливать выплату пенсии. Сумма накопленной пенсии от этого не изменится, человек будет получать в среднем на руки те же деньги.

· Начиная с 2021 года изменится формула расчета государственной пенсии по старости, то есть в дальнейшем люди начнут копить часть страховки и часть стажа. До этого накопленные паи и стаж останутся неизменными. Связь с размером зарплаты сохранится через вторую и третью ступени.

· Начиная с 2027 года пенсионный возраст будет привязан к ожидаемой продолжительности жизни. Так пенсионная система соответствует демографическим трендам и при сокращении числа жителей можно платить пенсии, соответствующие нынешним.

· Родившиеся в 1970-1982 гг. при желании смогут присоединиться ко второй ступени, то есть к накопительной пенсии.

Изменения пенсионной системы разрабатываются уже с 2015 года, когда собралась рабочая группа по развитию устойчивости государственной пенсии, состоящая из заинтересованных групп и различных государственных учреждений. 19 января прошлого года правительство одобрило принципы пенсионной реформы и поставило перед министерством социальных дел совместно с министерством финансов задачу подготовить законопроект пенсионной реформы. В ходе процесса согласования законопроекта министерства, заинтересованные группы и другие учреждения подготовили обратную связь по предложениям.

Больше информации об обновлении пенсионной системы доступно на сайте министерства.