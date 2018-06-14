14.06.2018, 16:45

Рийгикогу обязал туристов, приезжающих с целью охоты на водоплавающих птиц, пройти соответствующее обучение

 (6)
rus.delfi.ee
EST 1
Linnujaht Leisis
Linnujaht Leisis Foto: Facebook

По предложению комиссии по окружающей среде Рийгикогу вчера изменил Закон об охоте так, что туристы, приезжающие с целью охоты на водоплавающих птиц, должны сначала пройти соответствующее обучение. Это обеспечит соблюдение правил эстонского охотничьего промысла и ограничит убийство птиц, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Председатель комиссии по окружающей среде Райнер Вакра отметил, что каждый год Эстонию посещает порядка 4000 туристов-охотников. Охотиться на водоплавающих птиц приезжает около 600 из них. В год туристы и охотники Эстонии отстреливают порядка 12 000 водоплавающих птиц.

”Комиссия по окружающей среде решила направить туристов-охотников в школу. Таким образом, те, кто хочет охотиться на птиц в Эстонии, будут иметь представление о действующих в Эстонии правилах охоты и охотничьих традициях и смогут вести себя должным образом, — сказал Вакра. — Для этого мы дополняем Закон об охоте требованием, согласно которому человек, получивший охотничье удостоверение в Эстонии на основании действующего иностранного охотничьего удостоверения, получит разрешение на охоту на мелкую дичь лишь в случае, если он прошел соответствующее обучение”. Он добавил, что требования по отношению к программе обучения и к лицу, проводящему обучение, а также к объему материалов и порядку проведения обучения, устанавливает министр окружающей среды постановлением. В число водоплавающих входят гуси, лысухи, большие бакланы и чайки. В основном охота ведется на гусиных.

Причиной для принятия поправок послужило коллективное обращение Эстонского орнитологического общества о прекращении массового убийства водоплавающих птиц. Обращение подписали 2569 человек. Поправки были разработаны в тесном сотрудничестве с Эстонским орнитологическим обществом, Эстонским обществом охотников и Министерством окружающей среды.

ТОП

За инициированный комиссией по окружающей среде Закон о внесении изменений в Закон об охоте и в Закон об административном сотрудничестве (633 SE) проголосовали 50 депутатов Рийгикогу, против — два. Три депутата воздержались.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ: Чемпионат мира по футболу: Россия - Саудовская Аравия

14.06.2018
В матче открытия чемпионата мира по футболу сборная России принимает в Москве на стадионе "Лужники" Саудовскую Аравию (начало в 18:00). Текстовая онлайн-трансляция этого поединка пройдет на портале Delfi.
Подробнее

Центристы поспешили откреститься от своих коллег, предлагающих повысить языковые штрафы. Яне Тоом стыдно, Раймонд Кальюлайд считает это предвыборным популизмом

14.06.2018
По словам председателя фракции Центристской партии Керсти Сарапуу, изменения в Законе о языке не являются официальной позицией ни Центристской партии, на парламентской фракции центристов. Эта тема не обсуждалась ни на одном собрании. ”То, что некоторые депутаты подписались под этим документом является их собственной инициативой. Ни фракция, ни партия в целом эту позицию не разделяют. Еще раз отмечу, что этот вопрос нигде не обсуждался и эта инициатива депутатов никак не отражает мнение Центристской партии”,- заявила Керсти Сарапуу.
Подробнее


ФОТО с места происшествия: В Пярну мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал ножом полицейским

14.06.2018
В четверг после 12:00 в полицию поступило сообщение, что на улице Пикк в Пярну мужчин забаррикадировался в квартире многоэтажного дома и угрожал применить насилие в отношении сына.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В России решили повысить пенсионный возраст. Кому это нужно и кто пострадает

14.06.2018
Спустя более 10 лет обсуждений правительство решилось на повышение пенсионного возраста. Премьер Дмитрий Медведев обнародовал на заседании правительства параметры повышения. Женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо нынешних 55 лет, а мужчины — в 65 лет вместо 60. Кто выиграет и кто проиграет от этого решения?
Подробнее


Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100252
99,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €

Форум свободной России в Вильнюсе призывает к бойкоту ЧМ-2018

14.06.2018
Постоянный комитет ежегодно проводимого в Вильнюсе Форума свободной России в соответствующем заявлении призывает лидеров стран Запада бойкотировать Чемпионат мира по футболу, не участвовать в мероприятии и не поддерживать его в какой-либо форме, пишет латвийский Delfi.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Директор нарвского детсада оспорит вчерашний судебный приговор в отношении нее. Рабочего места суд Корелину не лишил

14.06.2018
В Нарвском доме Вируского суда закончилось рассмотрение дела директора нарвского детского сада ”Punamütsike” Татьяны Корелиной, которую обвиняли в том, что она передала в городской Отдел культуры несоответствующую действительности таблицу рабочего времени, на основании которой ряду работников детсада были произведены выплаты за день, в который они фактически не работали. Директор была признана виновной, но не она сама, ни ее защитник с вердиктом суда не согласны и будут добиваться оправдания в суде второй инстации.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ