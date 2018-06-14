Рийгикогу обязал туристов, приезжающих с целью охоты на водоплавающих птиц, пройти соответствующее обучение

”Комиссия по окружающей среде решила направить туристов-охотников в школу. Таким образом, те, кто хочет охотиться на птиц в Эстонии, будут иметь представление о действующих в Эстонии правилах охоты и охотничьих традициях и смогут вести себя должным образом, — сказал Вакра. — Для этого мы дополняем Закон об охоте требованием, согласно которому человек, получивший охотничье удостоверение в Эстонии на основании действующего иностранного охотничьего удостоверения, получит разрешение на охоту на мелкую дичь лишь в случае, если он прошел соответствующее обучение”. Он добавил, что требования по отношению к программе обучения и к лицу, проводящему обучение, а также к объему материалов и порядку проведения обучения, устанавливает министр окружающей среды постановлением. В число водоплавающих входят гуси, лысухи, большие бакланы и чайки. В основном охота ведется на гусиных.

Причиной для принятия поправок послужило коллективное обращение Эстонского орнитологического общества о прекращении массового убийства водоплавающих птиц. Обращение подписали 2569 человек. Поправки были разработаны в тесном сотрудничестве с Эстонским орнитологическим обществом, Эстонским обществом охотников и Министерством окружающей среды.

За инициированный комиссией по окружающей среде Закон о внесении изменений в Закон об охоте и в Закон об административном сотрудничестве (633 SE) проголосовали 50 депутатов Рийгикогу, против — два. Три депутата воздержались.