06.03.2018, 16:20

Рийгикогу обсуждает законопроект EKRE о гимне. IRL предложила альтерналивный вариант

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rus.delfi.ee
EST
Jaak Madison
Jaak Madison Foto: Madis Veltman

Законопроект EKRE о гимне сегодня будет обсуждаться в спецкомиссии, IRL представила альтернативный вариант.

”Сегодня Конституционная комиссия Рийгикогу обсудит представленный EKRE законопроект о гимне, который правительство принципиально одобрило. Но — сюрприз-сюрприз — в последний момент председаель комиссии член IRL Марко Померанц выступил вообще с законопроектом об измениии закона об эстонском флаге”, — рассказал член EKRE Яак Мадисон.

Согласно представленному Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) и вызвавшему бурную реакцию общественности законопроекту, исполнять гимн можно во время государственных праздников, государственных церемоний и других праздничных мероприятий с соблюдением добросовестной практики. Во время исполнения гимна мужчины в гражданской одежде снимают головные уборы, а лица в форме отдают честь, прикладывая руку к головному убору.

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