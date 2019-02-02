Рийгикогу обсуждает возможность о восстановлении докризисного уровня пенсий полицейских и военнослужащих

«Законопроект направлен на восстановление справедливости по отношению к людям, которые должны были вновь отстраивать Эстонское государство в сложные времена», – сказал председатель комиссии Яанус Карилайд.

По словам члена комиссии Райво Аэга, повышение пенсий для лиц, пострадавших от экономического кризиса, – это логичная мера. «В 2009 году зарплату полицейских и военнослужащих сократили на 8 %. Поэтому сейчас они получают более низкую пенсию, чем ожидалось. Законопроект восстановит докризисный уровень пенсии».

Законопроект касается военнослужащих, вышедших на пенсию до апреля 2013 года, и чиновников полиции, вышедших на пенсию до января 2010 года.

Законопроект затронет порядка 1400 пенсионеров Департамента полиции и пограничной охраны и порядка 660 военнослужащих на пенсии.