Рийгикогу обсудит связанные со старением проблемы в качестве вопроса государственной важности

На пленарном заседании Рийгикогу, которое начнется в 10:00, пройдет обсуждение вопроса государственной важности: ”Как справляться с финансовыми трудностями в пожилом возрасте — создание попечительского страхования?”

С докладами выступят: председатель комиссии по социальным делам Хельмен Кютт; представитель авторов коллективного обращения ”Создание попечительского страхования”, врач, доцент гериатрии Кай Сакс; вице-канцлер по социальным делам Министерства социальных дел Райт Куузе и руководитель попечительской службы городской управы Тарту Маарика Куррикофф.

По словам председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт, дискуссия призвана найти решения поставленной проблеме.

”Мы находимся в ситуации, когда многие с трудом могут обеспечить должный уход за пожилыми родителями. Но закон требует, чтобы этим занимались именно дети и внуки. Вопрос в первую очередь в том, как государство и местные самоуправления могут поддержать семьи в этих сложных условиях, чтобы нуждающиеся в уходе могли получить необходимые услуги и не превратиться в обузу для близких, — сказала Кютт. — Каждый должен иметь право стареть с достоинством. Население Эстонии стареет, и нам уже в ближайшее время необходимо принять решения, чтобы направить на услуги по уходу дополнительные средства и дать людям уверенность в том, что их расходы при необходимости будут покрыты”.

Сегодняшнее обсуждение является продолжением тематических заседаний, прошедших в комиссии по социальным делам. В октябре комиссия совместно с заинтересованными группами обсудила коллективное обращение, в котором предлагается создать систему попечительского страхования. В декабре комиссия заслушала доклад о деятельности рабочей группы по уменьшению нагрузки на попечителей. Теперь по предложению комиссии данный вопрос и идеи по созданию системы попечительского страхования планируется обсудить на пленарном заседании в качестве вопроса государственной важности.