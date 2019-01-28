Рийгикогу обсудит развитие местных самоуправлений

По словам председателя комиссии по сельской жизни Айвара Кокка, это заседание — продолжение обсуждения прошлогоднего вопроса государственной важности ”О возможности жизни в деревне”, прошедшего на пленарном заседании Рийгикогу. Тогда участники дебатов подчеркнули важность предпринимательства и поддержки со стороны государства для развития и диверсификации сельской жизни. ”Развитие сельской жизни нуждается в систематических поддержке и внимании со стороны государства. Это касается трудовой занятости, системы образования, логистики, доступности публичных услуг, возможностей инвестиций и взятия оборотного кредита на развитие сельской жизни и сельскохозяйственного предприятия, а также более эффективного удовлетворения социальных нужд”, — сказал Кокк. Он добавил, что необходимо продумать и как можно быстрее предпринять шаги для того, чтобы создать хорошую рабочую и жилую среду для населения, проживающего в сельской местности. По словам Кокка, проходящее сегодня обсуждение опирается на результаты исследования, заказанного комиссией по сельской жизни.

Обзор исследования ”Основные вызовы и политические рекомендации по региональному развитию и развитию местных самоуправлений” представит лектор по организации управления Института общественных наук Таллиннского университета Сулев Ляэне совместно с другими членами рабочей группы.

Исследование еще раз подтверждает, что следует активнее диверсифицировать экономическую деятельность и среду обитания в сельских регионах. Наряду с сельским хозяйством, необходимо предлагать альтернативные возможности трудоустройства на базе местных ресурсов и потенциала.