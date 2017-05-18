Рийгикогу обсудит профобразование в качестве вопроса государственной важности

Сегодня на заседании Рийгикогу в качестве вопроса государственной важности обсудит ситуацию в области профессионального образования и его дальнейшие направления развития. С докладами выступят председатель комиссии по культуре Ааду Муст, министр образования и науки Майлис Репс, председатель правления AS Standard Энн Вескимяги и председатель правления Эстонского объединения по развитию профессионального образования Тармо Лоодус.

По оценке председателя комиссии по культуре Ааду Муста, профессиональное образование является для Эстонии стратегически важным вопросом. ”Комиссия по культуре не будет разбираться, проделал ли кто-то свою работу плохо. Мы хотим выявить области, в которых законодатель должен создать нормальные условия, чтобы все могли работать во имя общей цели. Профессиональное образование должно приносить пользу нам и будущему нашего народа”, — сказал Муст и добавил, что профессиональное образование — это залог экономического успеха Эстонии.

Заместитель председателя комиссии по культуре Лайне Рандъярв отметила три главных темы, связанных с профессиональным образованием: положение профессионального образования в системе образования в целом, вопрос репутации профессионального образования и сотрудничество между администрацией и практиками.

По словам Рандъярв, профессиональное образование — это мост между гимназией, основной школой и высшими школами. ”Профессиональное образование — это не тупиковая дорога. Оно нуждается в разумном финансировании”, — сказала Рандъярв.

Рандъярв отметила, что репутацию профессионального образования следует значительно повысить. Необходимо разъяснить нынешнее положение, так как оно значительно изменилось даже в течение последних 30 лет.

”Сотрудничество между министерством, подотчетными ему учреждениями и центрами профессионального образования должно быть более тесным. Также необходимо проявлять больше взаимопонимания. Если на сегодняшний день практики недовольны действующим законодательством или возможностями развивать свою школу, а также приоритетами финансирования в этой области, то эти проблемы нужно решать”, — сказала Рандъярв.

В Эстонии работает 33 профессиональных учебных заведения. 26 из них — государственные школы, 4 — частные школы и 3 — школы местного самоуправления. Профессиональное образование получают порядка 25 000 учеников.

Заседание Рийгикогу начнется в 10:00. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь. Запись заседания можно позже посмотреть здесь.