Рийгикогу обсудит председательство Эстонии в Совете Европейского союза

Сегодня в 10:00 в Рийгикогу начнется обсуждение, в ходе которого премьер-министр Юри Ратас представит обзор деятельности правительства по выполнению политики Европейского союза. С докладом также выступит председатель комиссии по делам Европейского союза Тоомас Витсут. Свои заявления смогут сделать представители фракций.

В своем выступлении премьер-министр Юри Ратас сообщит о проделанной правительством работе по руководству Советом Европейского союза. ”До завершения председательства осталось еще несколько недель, и для ряда важных вопросов эти недели будут решающими. Но уже сейчас можно сказать, что мы со спокойной душой передаем председательство следующему государству. Мы знаем, что мы сделали все, что в наших силах”, — сказал Ратас в преддверии заседания.

По мнению премьер-министра, Эстония за эти полгода стала другим государством. ”Мы стали умнее, опытнее и увереннее. Мы учились, старались сделать все как можно лучше, и у нас получилось”, — сказал Ратас.

Председатель комиссии по делам Европейского союза Тоомас Витсут в своем выступлении поднимет темы, которые по инициативе комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза обсуждали национальные парламенты государств-членов ЕС в течение последнего полугодия. Это — будущее Европейского союза, конкурентоспособность и безопасность.

По словам Витсута, для Рийгикогу председательство в Совете Европейского союза было как обязанностью, так и возможностью руководить пятью парламентскими заседаниями и одной рабочей группой, а также устанавливать для них повестку дня. В следующем полугодии в Таллинне также пройдет встреча генеральных секретарей парламентов.

Председательство Рийгикогу в Совете Европейского союза завершится встречей спикеров парламентов, которая пройдет с 23 по 24 апреля 2018 года.