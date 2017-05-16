Рийгикогу обсудит председательство Эстонии в Совете ЕС в качестве вопроса государственной важности

Сегодня в 10:00 Рийгикогу обсудит председательство Эстонии в Совете Европейского Союза в качестве вопроса государственной важности. На заседании выступят премьер-министр Юри Ратас и председатель комиссии по делам Европейского союза Тоомас Витсут, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам Витсута, для Эстонии председательство в Совете ЕС — это новый и интересный вызов. ”Председательство — это не только ответственность, но и возможность, — сказал Витсут. — От успеха председательства зависит репутация Эстонии”.

Витсут отметил, что среди населения Эстонии поддержка членства в ЕС по-прежнему высокая. Согласно последнему исследованию Евробарометра, она составила 67%. Среди европейцев поддержка членства в ЕС составляет 57%.

В своем выступлении Витсут рассмотрит положение экономики и рынка труда в ЕС, а также темы безопасности и обороны. Витсут также расскажет о роли Рийгикогу во время председательства Эстонии в Совете ЕС.

Премьер-министр Юри Ратас даст обзор приоритетов и целей председательства Эстонии в Совете ЕС.

Главные темы председательства Эстонии — это Европа с открытой и инновационной экономикой, безопасная и защищенная Европа, цифровая Европа и свободное движение данных, а также открытая и долговечная Европа.