Рийгикогу обсудит ответственность государства на примере случая фонда ВЭБ

По инициативе правовой комиссии на пленарном заседании в Рийгикогу пройдет обсуждение вопроса государственной важности ”Проблема государственной ответственности на примере дела о Фонде ВЭБ”, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя правовой комиссии Яануса Карилайда, цель — обсудить, что означает государственная ответственность в случае, когда государство вмешивается в частно-правовые отношения. ”Если посредством Фонда ВЭБ спасли коммерческие банки, и, таким образом, банковское дело в Эстонии и эстонскую крону, мы хотели бы знать, кто в ответе за исчезновение средств вкладчиков и предпринимателей, — сказал Карилайд. — С помощью поддельных документов Банка Эстонии из России было выведено более 32 миллионов долларов. Нам необходима уверенность, что это не произошло при поддержке эстонских политиков”.