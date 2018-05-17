17.05.2018, 07:45

Рийгикогу обсудит ответственность государства на примере случая фонда ВЭБ

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rus.delfi.ee
EST 1
VEB fond, Eesti Pank
VEB fond, Eesti PankFoto: Priit Simson

По инициативе правовой комиссии на пленарном заседании в Рийгикогу пройдет обсуждение вопроса государственной важности ”Проблема государственной ответственности на примере дела о Фонде ВЭБ”, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя правовой комиссии Яануса Карилайда, цель — обсудить, что означает государственная ответственность в случае, когда государство вмешивается в частно-правовые отношения. ”Если посредством Фонда ВЭБ спасли коммерческие банки, и, таким образом, банковское дело в Эстонии и эстонскую крону, мы хотели бы знать, кто в ответе за исчезновение средств вкладчиков и предпринимателей, — сказал Карилайд. — С помощью поддельных документов Банка Эстонии из России было выведено более 32 миллионов долларов. Нам необходима уверенность, что это не произошло при поддержке эстонских политиков”.

С докладами выступят председатель правовой комиссии Яанус Карилайд; представитель владельцев сертификатов, присяжный адвокат Индрек Леппик; ликвидатор SA VEB Рейн Ярвелилль и представитель Банка Эстонии, аудитор Хенн Ойт.

Обсуждение начнется в 10:00. Прямую трансляцию можно посмотреть на домашней странице Рийгикогу.

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