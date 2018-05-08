Рийгикогу обсудит государственную бюджетную стратегию в качестве вопроса государственной важности

По инициативе специальной комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета сегодня на пленарном заседании в качестве вопроса государственной важности пройдет обсуждение ”Государственной бюджетной стратегии на период с 2019 по 2022 гг.”, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По оценке председателя специальной комиссии по контролю государственного бюджета Айвара Сыэрда, роль парламента в формировании фискальной политики государства должна усилиться. Решение начать обсуждение новой государственной бюджетной стратегии — шаг в этом направлении.

”Перед тем, как государственная бюджетная стратегия была принята, специальная комиссия представила правительству свои предложения и рекомендации касательно того, какая информация должна содержаться в документе, — сказал Сыэрд. — В первую очередь, специальная комиссия хотела бы, чтобы в стратегии были подробная информация и план действий, как пойдет подготовка к предполагаемому сокращению субсидий ЕС в течение периода следующего многолетнего финансового плана ЕС”. Сыэрд пояснил, что более подробный план действий дал бы общественности и парламенту уверенность, что наиболее важные для государства долгосрочные планы профинансированы даже в случае, если поступления из ЕС сократятся.