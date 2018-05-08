08.05.2018, 07:05

Рийгикогу обсудит государственную бюджетную стратегию в качестве вопроса государственной важности

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rus.delfi.ee
EST 1
Ööistung 17.05.2017
Foto: Hendrik Osula

По инициативе специальной комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета сегодня на пленарном заседании в качестве вопроса государственной важности пройдет обсуждение ”Государственной бюджетной стратегии на период с 2019 по 2022 гг.”, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По оценке председателя специальной комиссии по контролю государственного бюджета Айвара Сыэрда, роль парламента в формировании фискальной политики государства должна усилиться. Решение начать обсуждение новой государственной бюджетной стратегии — шаг в этом направлении.

”Перед тем, как государственная бюджетная стратегия была принята, специальная комиссия представила правительству свои предложения и рекомендации касательно того, какая информация должна содержаться в документе, — сказал Сыэрд. — В первую очередь, специальная комиссия хотела бы, чтобы в стратегии были подробная информация и план действий, как пойдет подготовка к предполагаемому сокращению субсидий ЕС в течение периода следующего многолетнего финансового плана ЕС”. Сыэрд пояснил, что более подробный план действий дал бы общественности и парламенту уверенность, что наиболее важные для государства долгосрочные планы профинансированы даже в случае, если поступления из ЕС сократятся.

С докладами выступят министр финансов Тоомас Тынисте, председатель специальной комиссии по контролю государственного бюджета Айвар Сыэрд, председатель финансовой комиссии Михаил Стальнухин и заместитель председателя совета по бюджету Андрус Альбер.

Обсуждение начнется в 10:00. Прямую трансляцию можно посмотреть на домашней странице Рийгикогу.

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